El canon del parking del CIBIR "se pudo gastar en cualquier capítulo"

El interventor general de la Comunidad Autónoma desde el año 2012, Jesús Medina, ha señalado hoy que el canon que Aparcamientos CIBIR pagó por la gestión del mismo, de 9,4 millones de euros, "se pudo gastar en cualquier capítulo; desde el capítulo uno a cualquiera".

Medina ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación del Parlamento de La Rioja que busca disipar dudas en la contratación del aparcamiento del CIBIR, y posterior cierre del aparcamiento del San Pedro; y que, en las últimas sesiones, está poniendo el acento en el destino de los 9,4 millones que la empresa pagó por el Canon.

En este sentido, el presidente de la Comisión, el socialista Francisco Ocón, ha recordado que, en una reunión de la comisión celebrara el pasado 22 de abril, se solicitó pedir, por escrito, a la Fundación Rioja Salud copia certificada de la trayectoria de los 9,4 millones que se pagaron el 7 julio 2010 (ocho millones de euros más 1,4 de IVA); a qué cuenta, o cuentas, se ingresó y para que se usó.

Es la pregunta que, directamente, le ha hecho hoy a Medina el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño: "¿Dónde están, o a qué se destinaron los 9,4 millones?" y que el interventor ha dicho no ser "capaz" de "saber" porque, como ha explicado, "el canon no tiene función finalista".

Lo que sí ha dicho es que un auditoría que se realizó en el año 2011 "no se detectó error contable". Y es que otra cosa que también ha aclarado es que el contrato del parkig del CIBIR estuvo exento de informe de fiscalización previo porque "las fundaciones no están sujetas a fiscalización previa".

Este hecho ha levantado las continuas preguntas de Martínez Flaño, que ha insistido en no entender cómo, al intervenir el Gobierno riojano, no se le aplicó la normativa de contrato público.

"Las fundaciones no están sujetas a fiscalización previa, si me hubieran enviado el informe lo habría tenido que devolver porque no tengo competencias", ha insistido el interventor.

También desde el PSOE Raúl Díaz ha insistido en conocer el destino del canon y su ingreso. "La mayoría ingresan en un fondo común sin destino finalista", le ha dicho el interventor.

Medina ha "supuesto" que se ingresó en la cuenta de la Fundación Rioja Salud; aunque, tal y como ha recordado Martínez Flaño, "volvió a salir a la cuenta general, según consta en la documentación, y luego volvió a la de Rioja Salud, según se ha sabido en las comparecencias".

En respuesta al 'popular' Jesús Ángel Garrido ha indicado que la "obligación" de la Intervención de la Comunidad es hacer una "auditoría de las cuentas de la Fundación Rioja Salud", en un control tanto "contable" como de "gestión" y que, ahí, no se detectó nada incorrecto.

Ante la falta de respuestas acerca del destino del dinero, el diputado de Ciudadanos, que era el que había solicitado la presencia del interventor general, ha dicho que se plantea "llamar" a declarar "al tesorero de la Comunidad Autónoma".

Ya en el posicionamiento final, Martínez Flaño ha insistido en el necesario "carácter finalista" del canon, ya que se quería "abastecer de dinero a Salud". También ha señalado: "Supuestamente se ha dicho, aunque yo no lo digo, que se pudo usar para reducir deuda".

Díaz ha criticado el "escape del control parlamentario, e incluso de la Intervención, de las fundaciones"; y Garrido ha resaltado que "la finalidad de la Intervención era el control contable, que se ha llevado a cabo correctamente".

El diputado de Podemos que participa en la Comisión, Germán Cantabrana, no ha acudido por, tal y como ha explicado el presidente de la Comisión, un problema "personal".