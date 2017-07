Montoro exhibe el apoyo de su 'guardia de corps' en plena crisis de confianza

Etiquetas

"Estamos muy contentos con lo que ha hecho y esperamos que siga muchos años donde está". El presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Rafael Miranda, marcó desde el momento de la presentación el tono de lo que prometía ser un almuerzo-coloquio con Cristóbal Montoro para charlar sobre los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado de 2017 y el inminente proyecto presupuestario de 2018.

El encuentro se convirtió en una suerte de comida-homenaje en honor de un ministro, zarandeado en las últimas semanas por un demoledor párrafo del Tribunal Constitucional contra su amnistía fiscal, las sospechas sobre la presunta mezcla de su labor pública y sus intereses privados, encarnados en una consultoría que fundó en 2006 y que dejó en 2008, y una reprobación parlamentaria masiva.

El listado de invitados de la APD contabilizaba la presencia de hasta 15 altos cargos del Ministerio de Hacienda. Alentados por el entorno del ministro comparecieron en el Hotel Meliá Castilla sus tres secretarios de Estado, el de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya; el de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal; la de Función Pública, Elena Collado; la jefa de Gabinete del ministro, Marta Vega; su ex jefe de Gabinete y actual subsecretario del Ministerio, Felipe Martínez Rico; la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro; la Interventora General del Estado, María Luisa Lamela; la presidenta de la SEPI, Pilar Platero; o el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, además de un grupo de asesores y colaboradores.

La plana mayor en pleno del Ministerio de Hacienda arropó al ministro en su primer acto público fuera del ámbito parlamentario o gubernamental en una exhibición de unidad sin precedentes en los últimos tiempos y que subraya lo que el propio Montoro viene afirmando en público o en privado durante estas últimas semanas, cuando su imagen pública ha estado más entredicho.

Su intención firme es continuar, acompañar el proceso de reformas iniciado en 2012 y culminar su tarea dejando al país como ya lo hiciera en el año 2004, con las cuentas saneadas.

El acto de la APD era el lugar adecuado y así lo entendió el ministro que aprovechó para poner las cosas, todas las cosas, en contexto. "Cuando vine aquí en 2012 el titular que sacaron los medios fue 'El Gobierno afirma que no habrá 'corralito' en España', así estaban las cosas". Un lustro después el titular que lanzó fue otro: "Tenemos el déficit público controlado".

El peligro del 'batallón del gasto'

Puestas las cosas en su contexto, su intervención se movió entre la glosa de los logros alcanzados en estos cinco años y las advertencias sobre lo sencillo que puede ser destruir su legado si triunfan las tesis de lo que denominó como 'Batallón del Gasto', el ala política y económica que aboga por soltar un poco las riendas al Presupuestos público y aplicar una política de gasto más expansiva.

El ministro sabe que es ahí, en el control de las cuentas públicas, donde reside la fortaleza de su imagen pública y ahí es donde pone toda la carne en el asador. "La gente me dice: 'Ministro, ¡queremos gastar!'. 'Pues no, oiga, yo estoy aquí justo para lo contrario". Y el auditorio, formado por altos directivos cuyas empresas dependen en muchos casos de la inversión pública, ovaciona a ese Montoro en el que ven al responsable ideal para el 'Ministerio del No'.

Todo contribuyó a afinar la adecuada composición del momento. En el turno de preguntas, ni una mención a la amnistía fiscal, ni una referencia a la reprobación parlamentaria; presupuestos, preguntas tras las que se adivinaba el deseo de una rebaja de impuestos por pequeña que sea y un aplauso convencido para restañar las heridas del ministro. Todo en su lugar.