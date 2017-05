Se abre el procedimiento de información pública de la Cuenta General del 2016

Etiquetas

La Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2016 inicia su procedimiento de información pública este miércoles en la Comisión Especial de Cuentas. El Gobierno local*cerró el presupuesto 2016*con derechos reconocidos*por importe*de 65.047.101,37 euros y obligaciones reconocidas de*61.632.169,82*euros.* Dentro del procedimiento establecido, se dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2016 -elaborada por la Intervención Municipal- en el pleno de marzo. Este miércoles se abre el procedimiento de información pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

El período de información pública es de 15 días y el correspondiente plazo de reclamaciones, de 8 días. La previsión es que se proponga su aprobación en la sesión plenaria de agosto o septiembre para enviarla, a continuación, a la Sindicatura de Cuentas.

La información contenida en la Cuenta General municipal refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de la ejecución del presupuesto, e incluye tanto a los organismos autónomos como a las empresas públicas, según ha informado el consistorio.

El resultado presupuestario final de las cuentas, tras los ajustes donde se cuantifican los gastos financiados con remanente líquido de tesorería, se cerró con una desviación positiva de 6,6 millones de euros. El remanente líquido de tesorería fue de 6,7 millones

Tanto la Fundación Municipal de Cultura como la Fundación Deportiva Municipal han finalizado también 2016 con un resultado presupuestario positivo de 353.047 euros y 85.523 euros, respectivamente. Así mismo, los remantes de las Fundaciones han sido positivos en 714.288 euros en el caso de Cultura y de 535.375 euros en el caso de Deportes.

Además, la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ha destacado el 87% de la ejecución presupuestaria, el 92% del presupuesto de ingresos, el 73% de liquidez inmediata, el 134% de solvencia y los 769 euros de gasto por habitante.

Respecto el nivel de ejecución, la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, explicó que "se ha ejecutado hasta el último euro posible sin superar el límite del techo de gasto, que este año ha estado mucho más ajustado que otros. Hay que recordar que el presupuesto de 2016 era prorrogado y la prórroga ha limitado nuestro crecimiento".

No obstante, Ruiz destacó que "gracias a las modificaciones presupuestarias, bien por remanentes con financiación afectada o entre partidas vinculadas, se pudieron abordar proyectos y compromisos, entre ellos incrementos presupuestarios para la TIA, las actividades extraescolares, los comedores escolares y de diferentes ayudas de promoción social".

Respecto el nivel de deuda, en la liquidación de 2016 el volumen de deuda viva se sitúa en 27 millones de euros (45% de los ingresos corrientes), "un nivel óptimo al encontrarse por debajo del límite del 75% de los ingresos corrientes", según la edil de Hacienda. En 2016 se amortizaron préstamos por importe de 4,7 millones de euros además de las operaciones de sustitución financiera que permitieron disminuir los coste financieros.

SUPERÁVIT

También se refirió a las limitaciones para el gasto del superávit de 2016, que se sitúa en 5 millones de euros. Explicó que "son 5 millones de euros que no pudimos gastar no porque no tuviéramos capacidad para ello, si no por las restricciones de techo de gasto que establece la actual ley que nos impide gastar por encima de un limite establecido".

Insistió en que "en vez de poder destinar esos 5 millones a la mejora de los servicios públicos o políticas de empleo mediante gasto corriente, tendremos que destinarlo -en caso de que el gobierno central no autorice otra cosa- a amortizar deuda municipal, algo innecesario e ineficiente porque la nuestra es una deuda que se encuentra en niveles óptimos. Nuestra prioridad es poder destinar esta cantidad a atender las necesidades de la ciudad".

Hasta ahora, parte de ese superávit se podía destinar a realizar inversiones sostenibles si el gobierno central lo autorizaba. Dicha autorización no acaba de llegar como tampoco parece que llega la petición que se hizo por parte de la FEMP y de la FACC para poder destinar el superávit a otra serie de gastos.

"Si esta cuestión no se soluciona pronto, inversiones que teníamos previsto acometer este año con el remanente no podrán llevarse a cabo. Dentro de ellas contemplábamos: caminos de Piqueros de Arriba, Tuñes, El Gaxín o El Caliero; aceras de la avenida Gijón y las calles Auseva y Valencia; la cubierta del Polideportivo de La Luz y la adecuación de las pistas de tenis de La Magdalena y Los Canapés, entre otras", dijo.

Reclamó que "se lleven a cabo las modificaciones oportunas porque no podemos seguir, año tras año limitándonos a nosotros mismos y limitar nuestra capacidad de crecimiento. Hablamos de dinero que pagan los avilesinos y avilesinas con sus impuestos y que tiene que revertir en sus necesidades. "