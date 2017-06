El quiosquero del Popular: "Mejor no preguntes si tengo acciones en el banco"

Etiquetas

Aunque no quiera admitirlo, Luis es uno de los personajes más conocidos de la calle de Ortega y Gasset. En el corazón del exclusivo barrio de Salamanca, vecinos, comerciantes y oficinistas saben que este hombre, de 65 años, forma parte del 'inventario' histórico de la manzana comprendida entre la mencionada vía y las calles Núñez de Balboa, Velázquez y Padilla. No es para menos: hace 45 años que abre su quiosco de prensa todas las mañanas. A unos pocos metros, delante del punto de venta que lleva su nombre a secas, se encuentra la sede principal del Banco Popular, entidad que ha acaparado la pasada semana gran parte de la atención del país y de Europa, tras haber sido rescatada por el Santander.

Es jueves, pasado el mediodía. Nada fuera de lo habitual se observa en este punto privilegiado de la 'Milla de Oro' de Madrid. Cuando el reloj marca las 13.55 horas, el tráfico incesante de coches que bajan por Ortega y Gasset se torna insoportable, los peatones se arremolinan en las esquinas -a la espera de cruzar la arteria-, jóvenes (y no tanto) de corbata y ejecutivas salen de sus puestos de trabajo a la hora de la comida y las terrazas de los restaurantes de la zona están atestadas... En definitiva, todo forma parte de la escenografía rutinaria de un día laborable. Y allí también está Luis, claro... firme en su puesto de trabajo, como siempre.

El veterano quiosquero suspira, como si presagiase -incluso antes de presentarnos- el motivo por el cual estamos aquí. "¿Vienes por lo del Popular, no?", dispara afable, mientras enfoca su mirada en el cuaderno y el boli. El motivo del reportaje resulta evidente: ¿cuál es la 'atmósfera' que se respira, a pie de calle, en el 'cuartel general' del que fuera uno los seis bancos más importantes de España, que acaba de caer?

Testigo privilegiado y... ¿damnificado?

Luis no para de vender revistas y tabaco, pero se muestra predispuesto a la charla. Entre cliente y cliente, desmenuza sus recuerdos como testigo privilegiado de tantas personalidades y situaciones del Popular que pasaron delante de sus ojos, en la época "lejana en el tiempo" que él define como la de "esplendor del banco, cuando llegó a ser uno de los más importantes de Europa". De pronto, su cara se desdibuja. La confesión surge espontánea y el quiosquero corta la pregunta en seco: "Mejor no preguntes si tengo acciones en el Popular".

Realmente este hombre es un 'libro abierto' a la hora rememorar anécdotas y hechos destacados del edificio que está delante de sus narices, ése en cuyo acceso un grupo de empleados treintañeros ahora forman un corrillo en un descanso y fuman, junto al logo estampado en el cristal de la sucursal bancaria que se sitúa hacia la derecha de la puerta principal. Detrás suyo, una placa recuerda al arquitecto y año de fundación del imponente inmueble de ocho plantas que fue ocupado por el Popular hace más de cuatro décadas ('Dr. E Población Knappe, 1975"'). Los empleados hablan entre ellos del tema obligado y que se impone: qué será de sus puestos de trabajo y su futuro en breve.

Desde su sitio, el quiosquero les observa con cierto desdén: "¿Sabes que yo llegué aquí a trabajar antes que el banco? En ese lugar antes había un convento. Cuando abrí el quiosco recién estaba terminado el edificio. El Popular ni había llegado. Esto estaba vallado. Después vinieron ellos, y comencé a hacer amigos aquí. Tengo algunos muy buenos, que llevan más de 30 años trabajando en el banco. Son clientes míos de toda la vida. Claro que me da pena lo que está pasando, por ellos y por todos... pero más tristeza me provocan los accionistas que se quedan sin nada. Eso es lo más importante y en lo que tiene que enfocar su artículo. Muchos invirtieron sus ahorros, se hipotecaron para tener un capital en el banco. Siempre pierden los mismos, amigo", asegura. La pregunta resulta obvia: "¿Usted entonces es accionista del Popular? ¿Cuántas acciones tiene?". La réplica surge inmediata y no da lugar a seguir hablando de eso: "Mejor dejémoslo ahí, por favor".

El trabajador prefiere retomar la conversación donde la dejó: "En estos tiempos ya no hay códigos. Viene la señora Botín y compra esto por un duro. Los altos directivos saldrán -como siempre- bien parados. Pero los curritos, los cajeros y empleados rasos, se quedarán sin nada. Lo que ha ocurrido no hubiera pasado hace 40 años. Eran otros conceptos y otro tipo de gente la que dirigía el banco. Y había un sentimiento de orgullo y pertenencia a una empresa que hoy no existe. Esto se sabía que iba a pasar desde que llegó Saracho al banco. Los empleados y buenos amigos que tengo aquí ya me decían que se olían cambios desde hace meses", asegura.

En ese momento nos interrumpe un joven, de traje oscuro. Pide un Marlboro. Se llama Ignacio M. Es ingeniero, pero hizo un máster en Finanzas. Tiene 29 años y trabaja en los Servicios Centrales del Popular desde hace dos y medio: "Lo que tenemos ahora es una enorme incertidumbre. Los sindicatos acaban de mandarnos un email a los trabajadores explicándonos los pasos a seguir. Desde hace días que no paramos de recibir correos, pero yo no sé lo que pasará con mi vida. No tengo hijos, pero sí una hipoteca que pagar. Los empleados del Popular teníamos un beneficio con la hipoteca por estar en la plantilla. La perderemos seguro, aunque peor será si pierdo el empleo", afirma.

"Aquí no se habla de otra cosa"

El chico sigue: "Obviamente en la oficina no se habla de otra cosa. Habíamos recibido un mensaje de Saracho la semana pasada diciéndonos que estemos tranquilos. Pero es muy difícil. Yo creo que primero ofrecerán retiros voluntarios, después prejubilaciones, y entonces despedirán gente. Eso sí, a muchos la jugada les saldrá bien, porque en el Santander se gana más y que nos absorba no será tan malo para los que conserven su empleo", destaca.

Le acompañamos hasta el acceso al edificio. "Sí, trabajo en el Popular, pero yo no soy quién para hablar", subraya tensa una joven que debe rondar los veintitantos años y fuma mientras observa su móvil. Después entramos al inmueble. En un enorme hall central están distribuidos estratégicamente cuatro vigilantes de seguridad privada. A la izquierda, sobre la pared donde se sitúan tres ascensores, un enorme panel electrónico destaca las empresas que alberga el inmueble: "Banco Popular: plantas 1,3,5,6 y 7", anuncia el luminoso.

Hay otras compañías también: Arcano, Citi, Vyosa, Axiade... Un empleado de Prosegur nos "invita" finalmente a retirarnos del edificio. Al irnos, en la puerta nos chocamos con Paco, informático del Popular: "Tengo dos hijas, una de 18 y otra de 11. Imagínese cómo estoy. Llevo 20 años en la empresa, aunque a mí esto no me pilla desprevenido. Me fui preparando en estas últimas semanas para lo peor. Tengo 49 años y a mi edad no me hago muchas ilusiones de conservar el trabajo. La mayoría de la gente seguramente irá a la calle. ¿O quiere que le recuerde lo que ocurrió con Banesto (comprado por el Santander) o con Barclays (absorbido por La Caixa)?", afirma y se marcha con cara de pocos amigos.

Nuestra siguiente parada es en la floristería Chaparro. Está situada a metros del quiosco de Luis, también sobre la entrada del edificio del Popular. Gemma, su dueña, duerme una pequeña siesta en su silla, a plena hora del almuerzo. Se sobresalta cuando la saludamos. "Uyy ¡qué susto!", comenta. Después se suelta un poco más: "Le juro que me enteré por el telediario de lo que ocurrió con el banco. No sabía nada. Ellos por ahí me compran flores pero son muy reservados. De todas maneras, mi clientela es más de gente que pasa por la calle que de oficinistas", dice la mujer y esboza una leve sonrisa ante el comentario sarcástico de un hombre mayor que pasa por allí y comenta que, desde ahora, "a los empleados del Popu tendrás que venderles lirios en vez de rosas".

Jocoso también se muestra uno de los encargados del restaurante Gino's, situado en la intersección de Ortega y Gasset y Núñez de Balboa. "¿Qué? ¿Vienes a comprar banco por un euro?", espeta socarronamente, y su compañera Gabriela le ríe la gracia. No se perciben trabajadores del Popular en las mesas. "Nosotros acabamos de abrir hace cuatro días. Ayer vinieron empleados del banco a almorzar y uno de los chicos nos dijo antes de irse que éramos gafes. Acabamos de llegar y se cae el banco", dicen los empleados. "En estos días son pocos los que vienen por aquí. Los trabajadores del Popular tiran de tupper ahora, tienen cocinas y comedores en el edificio. Y muchos más esta semana, que la cosa está tan calentita. No se muestran mucho por la calle. El clima está denso", asegura Jorge Barrios, un cliente apostado en el Sturbucks, vecino de la zona.

Antes de marcharnos nos despedimos de Luis: "¿Y... han tenido suerte? ¿Consiguieron hablar con alguien más?", lanza. Le pedimos una foto suya con el quiosco y el edificio del Popular de fondo. Se niega: "No soy fotogénico. Discúlpenme, yo cuento lo que quieran, pero fotos no", concluye el hombre, y prosigue con sus labores desde ese mirador privilegiado donde ha visto transcurrir buena historia de un banco, y finalmente también su caída.