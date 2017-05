Rosell apoya a Jordi Cruz porque ser becario de un chef vale su peso en oro

Etiquetas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha apoyado a Jordi Cruz en su polémica sobre los becarios. Rosell cree que ser becario de un chef de reconocido prestigio sin remuneración alguna "vale todo el oro del mundo". Sergi Arola también se ha sumado al apoyo del reconocido chef.

"Cuando una persona, un potencial nuevo trabajador que quiere ser chef puede estar durante quince días o un mes aprendiendo de un chef de reconocido prestigio vale todo el oro del mundo", ha señalado Rosell en un encuentro con los medios.

Así, ha insistido en que si los chefs más importantes del mundo abriesen una web para hacer prácticas con ellos "se inundarían de solicitudes" y que los aspirantes a becarios no tendrían en cuenta las condiciones porque "es una gran experiencia".

No obstante, es consciente de que todo esto se podría regular y que se tendría que intentar que no se practicasen abusos, aunque cree que no se tienen que cerrar puertas si una persona tiene la oportunidad de trabajar al lado de alguien que sabe mucho.

"Si tienes la oportunidad de estar al lado de los que más saben, vas a aprender más ahí que en toda la universidad", ha recalcado.

Rosell ha reconocido que el trabajó gratis, ya que cuando tenía 18 años su padre le consiguió unas prácticas en una empresa sin remuneración alguna y que él se consideraba "todo un privilegiado".

Las declaraciones de Rosell se producen después de que el cocinero Jordi Cruz defendiese que los estudiantes de cocina realicen prácticas, conocidas como 'stages', en restaurantes de alta cocina, pero sin cobrar, porque considera que es un privilegio poder completar la formación de esta manera.