El presidente de la CAM dice que 15 días antes de ser intervenida ¡todo iba bien!

Etiquetas

Se repite la historia. Nadie sabía nada de las irregularidades, todo iba bien, pero al final la CAM tuvo que ser intervenida. Votos de las cuentas por unanimidad en las que nadie decía nada. Y lo mismo de siempre: entidad hundida e indemnizaciones millonarias al bolsillo. El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM),Modesto Crespo, ha asegurado hoy que "hasta quince días antes" de la intervención de la entidad por parte del Banco de España las noticias sobre el estado de la caja "eran siempre positivas".

Crespo ha respondido hoy a las preguntas del Fiscal durante el juicio que se sigue contra él y otros siete exdirectivos de la caja por varios delitos societarios, entre ellos, estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como por cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones. Según el Tribunal de Cuentas, el rescate ha costado hasta la fecha más de once mil millones de euros al erario público.

Con el visto bueno de la ministra

También ha dicho que nunca tuvo constancia de que hubiera irregularidad alguna en la situación de la CAM, cuyas cuentas se aprobaban "por unanimidad" sin que él tuviera que hacer uso de su voto de calidad y con el respaldo de la firma auditora KPMG. Además, ha recordado que la propia ministra de Economía en la época, Elena Salgado, se refirió en alguna ocasión a la buena salud de las cajas de ahorros.

"Una semana antes de producirse la intervención de la CAM las noticias eran positivas, la propia ministra declaraba que todas las cajas habían superado el test de estrés", ha afirmado.

Asimismo, ha relatado que, una vez que el Banco de España intervino la entidad, en julio de 2011, no tuvo ninguna relación con los administradores designados por el supervisor, y que su labor al frente de la entidad, entre junio de 2009 y julio de 2011, se limitó a "ayudar" en lo que pudo, pues carecía de "conocimientos técnicos y contables".

En este sentido, ha insistido en que cuando fue nombrado presidente de la CAM, él dijo que "no me sentía con capacidad" pero que accedió cuando "me dijeron que no iba a tener responsabilidades ejecutivas".

Él se iba de compras durante las reuniones

Por otro lado, ha insistido en que todos los asuntos investigados no pasaban por sus manos: "No tengo experiencia en la banca", ha afirmado a la vez que ha explicado que su función era "representar" a la CAM y dirigir los consejos de administración.

Así, no estuvo presente en una reunión de octubre de 2010 en la que el Sistema Institucional de Protección (SIP), que formalizó la fusión con otras cajas, fue informado de la posibilidad de perder más de mil millones de euros. "No asistí a esa reunión porque no tengo conocimientos. Es más, me dediqué a acompañar a las señoras y les llevé a visitar 'outlets' porque querían ver zapatos, bolsos y más menesteres", ha dicho.

No se incluyen las cuotas de 2008

La Audiencia Nacional ha rechazado hoy la solicitud de las acusaciones particulares para que se añadieran las cuotas participativas comercializadas desde 2008 a la causa que juzga a ocho exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por varios delitos societarios.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.

Y ayer, en la primera sesión del juicio, las acusaciones particulares en representación de los afectados ha solicitado que se ampliara el perímetro, petición que ha sido desestimada por la sección cuarta de la Sala de lo Penal y que no compartía tampoco el fiscal, Luis Rodríguez Sol.