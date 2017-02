Los sindicatos preparan movilizaciones aunque descartan una Huelga General

Etiquetas

"Es el momento de recuperar lo perdido". Así de claro lo tiene el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo. En un encuentro con la prensa ha afirmado que la economía ha crecido en los dos últimos años y ese crecimiento no se ha trasladado a los trabajadores.

De hecho, según denuncia Toxo, la desigualdad es cada vez mayor entre ricos y pobres y en España cada vez hay más ricos y también más pobres. "Crece la economía pero no mejoran las condiciones de vida de las personas".

No ha entrado, sin embargo, el líder sindical en cuáles son las medidas para conseguirlo ni qué partidas se pueden retocar o fórmulas a aplicar para conseguir el dinero. Ha criticado la reforma laboral que ha llevado a la "pobreza laboral" con trabajos en los que los salarios no cubren las necesidades básicas. También se ha mostrado contrario a la fórmula que usa el gobierno para calcular las pensiones y que está haciendo que pierden poder adquisitivo.

Desde el sindicato se apunta a que subir sólo entre un 0,25% y 0,50% anual no es suficiente y piden que la subida anual de las pensiones se vuelva a ligar a los datos de inflación. También cree que es necesario subir, de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional por encima del 8% para equiparar la situación de los asalariados españoles con la de otros países europeos, a pesar de que la productividad en España es más baja que en el resto.

Calendario de movilizaciones

Por eso, la próxima semana anunciarán el calendario de movilizaciones que ya han acordado con UGT para, asegura, exigir que los trabajadores recuperen sus derechos. En estos momentos el sindicato tiene puesto el foco en "varios frentes, como los convenios, la pobreza y las pensiones."

Toxo ha mencionado, además de manera concreta la situación del sector público con la pérdida de poder adquisitivo, de puestos de trabajo en todos los sectores, pero principalmente en Sanidad y Educación; y con "interinos eternos."

En cuanto a la negociación de los convenios colectivos con la CEOE ha afirmado: "Vamos a impulsar ya la negociación de los convenios con o sin cobertura de un acuerdo de negociación colectiva. Yo prefiero que sea con cobertura, pero no vamos a aceptar un punto de partida de cero para la banda salarial", han sido sus palabras.

Adem´s,el secretario de organización de CC.OO ha señalado que "cuanto más tarde en alcanzarse un acuerdo será más caro y difícil, ya que los salarios van ligados a al inflación y ahora ya está en el 3%".

Retomar el diálogo social

La otra negociación abierta es la que afecta al gobierno y ha reconocido que en estos momentos el diálogo social está "bajo mínimos", porque se ha dado prioridad al diálogo político.

"Yo eso lo entiendo, pero no lo comparto", ha dicho Toxo, que no descarta que, más adelante, en función del nivel de respuesta del Gobierno y de los empresarios a las demandas y movilizaciones sindicales y a cómo sea el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (en septiembre tendría que presentarse), los sindicatos tengan que ir a una protesta de mayor intensidad como la huelga general.

"No me gusta hacer futuribles sobre huelgas generales, porque una huelga general no se anuncia, se hace", ha afirmado el líder de CC.OO.

Tiene "casi decidido" si optará a la reelección

"He hablado con todas las organizaciones y las conversaciones han sido muy útiles", ha indicado el líder de CC.OO., que ha explicado que hay quienes le han transmitido que debe haber un relevo generacional en el sindicato y quienes le han pedido que no se produzcan grandes cambios ni en la dirección ni en las estructuras de la organización.

En todo caso, Toxo ha subrayado que si él se fuera, "la persona que se pondría al frente del sindicato sería conocida". De momento, tampoco nadie le ha apuntado algún nombre que quiera darle el relevo. "Será porque piensan que yo voy a seguir", ha bromeado.

En unas cuatro semanas, ha dicho el líder sindical, cree que podrá estar en disposición de comunicar su decisión, primero al sindicato, y luego públicamente.

Será en junio cuando CC.OO. celebre el Congreso que decidirá su futuro y su líder para los próximos cuatro años y, según ha destacado Toxo, el sindicato llegará a esta cita con una "gran estabilidad y unidad interna", a diferencia de otros congresos, en los que hubo más de una candidatura a la Secretaría General.