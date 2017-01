Esta entrevista no le va a gustar: Axel Kaiser lanza el libro más políticamente incorrecto del año

Etiquetas

El abogado chileno Axel Kaiser presenta la versión española de 'La tiranía de la libertad' (Deusto), un éxito de ventas en Chile en el que criticaba las medidas adaptadas por el Gobierno de Michelle Bachelet. Asegura que los que defienden ideas igualitarias se basan en falacias y que la igualdad deriva en totalitarismo.

Criticas a la izquierda y a la derecha por igual. ¿No hay derecha liberal?

Hay derecha que es liberal en materia económica. Por eso digo que hay cierta derecha conservadora y estatista al mismo tiempo, es una derecha que no cree en el sistema de mercado. Es el caso de Marine Le Pen, económicamente estatista y con una dosis de conservadurismo muy fuerte. Pero hay una derecha que es muy liberal en lo económico.

¿Existe una derecha liberal que sirva como referente al resto? No hay un ejemplo claro

Hoy día no se me ocurre nadie que tu digas: "Mira este en un líder más o menos liberal". No es el caso de Trump, ni en Europa. Tal vez podría ser el UKIP en Inglaterra. Algo les he oído de bajar impuestos.

¿Por qué no existe?

Yo creo que porque la batalla de las ideas se fue perdiendo gradualmente desde los 90 en adelante. La hegemonía intelectual esta del lado de los igualitaristas. La crisis financiera de 2008 fue devastadora para las ideas liberales. Se le echó la culpa al capitalismo y al mercado. Yo creo que fue mucho más responsabilidad del gobierno del banco central en Estados Unidos. Ocurrió que el mercado estaba intervenido por normas, dando hipotecas a gente con pocos ingresos, con tasas de interés artificialmente bajas. Hubo una mala comprensión de lo que ocurrió en 2009, se condeno rápidamente al mercado.

En una entrevista en ABC dijo que la culpa de la crisis era del euro.

Lo que ocurrió es que en Europa el euro se crea el euro como un proyecto político. El euro lo que genera, sobre todo metiendo a países que no debían entrar del sur de Europa, fue una disminución de unas tasas de interés a niveles récord. Se pudieron endeudar muy barato y se generaron burbujas. Los países perdieron competitividad y vivían del crédito.

¿No tiene una parte de responsabilidad el mercado al no frenar la burbuja?

Al final todos los seres humanos respondemos a incentivos, pero si los incentivos están mal puestos vamos a tener malos resultados. Los incentivos tiene que establecerlos el Estado, con normas claras. Si los griegos se pueden endeudar con la misma tasa de interés casi que los alemanes, ¿qué les estas diciendo a los gobernantes griegos? Gasten todo lo que puedan, váyanse de fiesta. Los ciudadanos griegos se compraban Porsches como si no hubiera ningún problema.

En España gran parte del dinero fluyó al mercado inmobiliario. Los precios de los inmuebles subían, el Estado recibía muchos impuestos porque la economía crecía mucho, pero finalmente termina reventando. Todo era una ilusión. Si pones mal los incentivos no te puedes quejar de que las cosas funcionen mal. Es como si un partido de fútbol dejaras hacer goles con la mano, más de uno hará goles con la mano.

Dices que los igualitaristas ven el Estado como algo "semidivino", ¿no es semidivino el mercado para los liberales?

No creo. En general los liberales no creen que el mercado sea independiente de las personas. El mercado son personas tomando decisiones. No lo idealizan, no te dicen que el mercado va resolver todos los problemas. La mayoría de los liberales aboga por la intervención del Estado para corregir problemas que surgen.

Pero la izquierda cree que el estado es un ente perfecto. Eso es falso, el Estado también son personas de carne y hueso tomando decisiones en su beneficio, no en beneficio del otro normalmente. Véase los políticos, por eso los escándalos de corrupción.

El liberalismo se basa en algo mas que en el aspecto económico. Usted menciona que el ser humano es egoísta pero que busca lo mejor para los demás.

Creo que el concepto egoísmo no lo uso. Es velar por tu propio bienestar. Tú vas a priorizar tu bienestar y el de los tuyos sobre los otros. Eso va desde Pablo Iglesias hasta Fidel Castro, pasando por Stalin o pasando por cualquier intelectual de izquierda hasta Bill Gates. Dicen que se preocupan por los demás más, pero no es la verdad.

Pero el ser humano también es capaz de la solidaridad y la empatía. De hecho, si yo no estoy bien no puedo preocuparme de los demás. Lo que pasa con los socialistas es que niegan la segunda, que el ser humano sea solidario. Creen que la solidaridad solo se logra imponiéndola.

¿Qué medidas aplicaría Pablo Iglesias similares a las que adopta el gobierno de Bachelet?

Pablo Iglesias incrementaría el rol del Estado en la economía, haría alzas de impuestos tremendas, qué se yo, hasta llegaría a nacionalizar algunas empresas. Probablemente otorgaría una renta mínima. Destruiría la economía del país. Sus ideas son socialistas, son malas, son fracasadas. Han fracasada toda la vida, yo no entiendo como puede seguir gente que cree en esto todavía. No es muy distinto de lo que los populistas de Chile y de América latina vienen planteando. Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, es uno de los responsables de la catástrofe venezolana.

¿Qué diferencias hay entre ésta edición y la otra?

El libro que escribí en Chile era mucho más sobre las falacias de un grupo de intelectuales de izquierda muy conocidos allá, sobre los que se cimento el actual Gobierno de Bachelet. Fue un gobierno que intentó ser refundacional, que intentó cambiar el sistema de libre mercado por uno mas estatista, con la introducción de algunos elementos populistas. Esa fue la crítica. Fue un éxito tan gigantesco a nivel editorial que amigos que lo leyeron en otros países me dijeron que tenía que escribir algo internacional de esto.

Decía que España fijarse en el modelo de pensiones de Chile, pero a finales de 2016 hubo protestas por las bajas cuantías. ¿No defiende un sistema púbico?

No funciona en ninguna parte del mundo. Es una confiscación antojadiza de los flujos de trabajo de la gente. Lo que pasa en Chile es que hay personas que reciben pensiones bajas, pero es mucho más de lo que aportaron al sistema. Lo que pasa es que a las personas les gusta creer en la magia. Les gusta pensar que si cotizaron un par de años y viven más tiempo que antes van a recibir una pensión que los deje vivir con toda tranquilidad.

La rentabilidad del sistema de pensiones chilena ha sido 10% [que se aporta del salario] mas inflación. Tú cuando te jubilas, retiras tu dinero que se va depositando en una cuenta durante tu vida laboral. Retiras tu dinero más la inflación, más el retorno de la inversión que ese dinero ha generado. Ese dinero lo han gestionado instituciones privadas que lo administran.

¿No debe acudir el Estado a cubrir donde llega el sector privado?

Bueno, en Chile tenemos un sistema mixto, no es totalmente privatizado. Hay tres pilares: el ahorro voluntario, la pensión como tal que te quitan del sueldo y otro es el pilar llamado solidario, con el que se paga y redistribuye a personas que no tienen una pensión mínima. A todo el mundo le gustaría que ese pilar mínimo fuera 10.000 dólares al mes.

Ningún sistema de pensiones está diseñado para dar una pensión óptima, están diseñados para dar la mejor pensión posible. El sistema de Chile ha funcionado extraordinariamente bien. La gente se queja porque hay pensiones bajas... en un país de ingresos bajos.

Puede que sea por ese discurso por el que no haya partidos liberales en gobiernos importantes.

Si yo soy político y quiero ser elegido, te puedo prometer una pensión, y si tu te crees eso vas a votar por mí. Vivimos en un mundo de recursos escasos, lo recursos hay que crearlos. Los populistas te prometen eso.

Los países nórdicos también prometen pensiones públicas y sus sistemas son alabados.

Depende del país al que vayas. Suecia tiene un sistema de pensiones que se privatizó parcialmente, más parecido al chileno. Tampoco es verdad que sea todo del Estado. En Alemania también puedes cotizar las pensiones en fondos privados, no lo conozco bien al detalle, pero puedes hacerlo. Al final va a terminar en sistemas mixtos inevitablemente.

Usted escribió un artículo en el diario El Mercurio en el que aseguraba que "la educación es un bien económico y no un derecho".

Fue muy polémico y no sé porque fue tan polémico. Es evidente que es un bien económico. Los bienes económicos cuestan dinero, ¿la educación no cuesta dinero? Cuesta dinero. La pregunta es cómo se paga. Yo hablaba sobre todo de la educación universitaria. ¿Debería pagarla el que va a la universidad o el que no va? El que va. Yo estoy diciendo que el que no va a a la universidad, la gente más pobre de la sociedad, paga a través de impuestos que pagamos todos. Nadie tiene derecho a la propiedad de otro, uno tiene derecho a su propiedad. No significa que no haya que programa de becas para alumnos talentosos ni créditos más baratos. No hay un derecho a que otra trabaje gratis para uno.

¿No se puede aplicar un sistema de solidaridad como en las pensiones?

No creo en eso porque las pensiones atienden a las personas que ya no están en condiciones de ser productivas, lo cuál es discutible hoy en día por las nueva tecnologías. Cuando eres viejo pasas a ser una persona dependiente. El caso de la educación es totalmente distinto. La educación es gente joven, que va a hacer una inversión en un bien de capital, que es su propio capital humano, para beneficiarse de eso y después salir a lucrarse. Puedes no terminar la carrera, y, ¿quién te cobra el dinero? Es todo dinero despilfarrado.

Planteaba en el libro que si hubiese un número de vacunas limitadas y una epidemia, los igualitaristas preferirían que muriesen todos los enfermos, ¿no es muy extremo?

Yo lo he leído ese argumento. Es igualitarismo radical, por supuesto. Dicen que no podemos tolerar desigualdad en cosas tan fundamentales como la vida, la salud. Si tienes diez enfermos y tienes tratamiento para cinco, yo prefiero salvar a cinco.

Lo que pasa es que esto suena frío, pero el utopismo es mas frío, porque termina perjudicando a más gente. Lo que queremos nosotros es que la mayor cantidad de gente viva lo mejor posible. La otra alternativa, hacer como que pudieras estar en una utopía, termina generando mucho más daño, porque destruyes todos los incentivos.

¿Desde cuándo se viene aplicando el igualitarismo?

Ha sido una constante en la historia de la humanidad, muy fuertemente desde el siglo XIX en adelante con la doctrina socialista toma mucha fuerza. En Estados Unidos con el 'New Deal'. Sin embargo, no ha conducido a generar buenos resultados. Los impuestos no son suficientes , los gastos no son suficientes... te lleva por un camino insostenible. Los problemas que genera son mayores que los que resuelve.