Trump, tras Ford y GM, le deja claro a Toyota que si no construye en EEUU pagará aranceles

Donal Trump está dispuesto a cumplir gran parte de lo que prometió en campaña electoral aunque pocos creían que fuera capaz de hacerlo. Pues bien. A las grandes empresas americanas ya las ha dejado claro que si sus trabajos se van fuera porque son más baratos lo pagarán en aranceles. Ford se lo pensó dos veces aunque dijo que no era por las amenazas de Trump, sino por darle una oportunidad. GM también fue advertida por el presidente. Ahora el turno le ha tocado a Toyota. Vía twitter, el medio favorito del nuevo presidente.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.