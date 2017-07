Las ventas de motocicletas caerán un 5% en 2017

Etiquetas

Anesdor revisa a la baja sus previsiones anuales, tras cerrar el primer semestre con una caída del 7,8% de las motocicletas

Las matriculaciones de motocicletas en el mercado español cerrarán el presente ejercicio con un volumen de unas 146.300 unidades, lo que supone un descenso del 5% en comparación con 2016, según datos de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), que ha revisado a la baja sus estimaciones anuales, como consecuencia del impacto negativo del cambio normativo a la Euro 4.

Las previsiones de Anesdor contemplan que las ventas de ciclomotores experimenten al cierre del año una evolución contraria a la de las motocicletas, con un crecimiento del 17% al cierre de 2017, con unas 20.100 unidades. En su conjunto, el mercado de motocicletas y ciclomotores bajará un 3% este año, hasta 166.400 unidades.

El secretario general de la organización, José María Riaño, afirmó que, tras un 2016 muy positivo para el sector de las dos ruedas, el inicio del año ha estado marcado por los efecto de la nueva normativa europea de emisiones Euro 4, "que ha impartido un descenso acusado de las ventas de motocicletas".

Riaño apuntó que los ciclomotores esquivaron este efecto negativo, puesto que el cambio hacia la nueva normativa se realizará a finales de este año. No obstante, señaló que no se espera que tenga un efecto tan negativo, puesto que no acarrarea tantos cambios técnicos y, por lo tanto, no supone un fuerte incremento de precio, tal y como se produjo en las motos que se encarecieron de media entre 500 y 300 euros, en función de si tuvieron que incorporar ABS o si se optó por la frenada combinada.

VENTAS EN EL PRIMER SEMESTRE.

En el primer semestre del año, las ventas de motocicletas alcanzaron un volumen de 67.349 unidades, lo que supone una disminución del 7,8%, mientras que en junio las entregas de este tipo de modelos cayeron un 4,4%, hasta 16.732 unidades.

Por su parte, las entregas de ciclomotores aumentaron un 20,1% en lo que va de 2017, con 9.198 unidades, y un 23,7% el mes pasado, con 2.059 unidades, al tiempo que se vendieron 913 triciclos en la primera mitad de año (+11,1%) y 240 unidades en junio (+37,9%) y 1.052 cuadriciclos ligeros hasta el mes pasado (+19%) y 214 unidades en el sexto mes de 2017 (+29,7%).

Las matriculaciones de cuadriciclos pesados fueron de 1.006 unidades en la primera mitad del año actual, un 4,1% más, y de 206 unidades el mes pasado, un 24,8% más. En su conjunto, el mercado español de dos ruedas alcanzó un volumen de 79.518 unidades desde enero, un 4,7% menos, y de 19.451 unidades en junio, un 1,1% menos.

Las ventas de vehículos de dos ruedas eléctricos cerraron el primer semestre del año actual con un volumen de 1.227 unidades, lo que se traduce en una fuerte subida del 50% si se compara con las 814 unidades comercializadas en dicho período de 2016.

Ante estos datos, el secretario general de Anesdor subrayó los efectos negativos que puede tener la caída de ventas experimentada en lo que va de año sobre la antigüedad del parque de motocicletas, que se sitúa en una media de 14,7 años.

REFORMA FISCAL.

Por ello, se mostró a favor de que el Gobierno ponga en marcha una reforma fiscal del sector como la "mejor medida" para luchar contra el envejecimiento del parque, que tiene efectos negativos sobre la seguridad vial y sobre el medio ambiente.

"La Administración debe promover medidas que incentiven la adquisición de vehículos nuevos frente a los de ocasión para contribuir a la renovación del parque", aseguró, mientras que el presidente de la organización, César Rojo, defendió la implementación de medidas estructurales y a largo plazo, puesto que, en su opinión, los planes PIVE "son pan para hoy y hambre para mañana".

De esta forma, desde Anesdor abogan por la supresión del impuesto de matriculación para los vehículos y trasladar la recaudación a la tasa de circulación, vinculándola a criterios medioambientales, lo que tendría un efecto ligeramente positivo para las arcas públicas, al tiempo que reduciría la antigüedad del parque.

Por su parte, la asociación se mostró a favor de la creación de unas etiquetas para los vehículos de dos ruedas, similares a las de los coches, hasta la normativa Euro 2, y recordó que Anesdor ha sido elegida miembro del comité ejecutivo de la patronal europea ACEM para representar al conjunto de asociaciones nacionales que la conforman.