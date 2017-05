LA COMISIÓN DESTACA LAS BONDADES DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD Y PROPONE REFORZAR SU PRESUPUESTO

Etiquetas

La Comisión Europea destaca los beneficios de la puesta en marcha del Cuerpo Europeo de Solidaridad y pone de manifiesto las ventajas de reforzar sus capacidades presupuestarias con el objetivo de brindar a los jóvenes la oportunidad de prestar ayuda como voluntarios, becarios o empleados en el país donde residen o en otro Estado miembro.Así lo ponen de manifiesto el comisario de Economía y Sociedad Digital, Günther H. Oettinger; el de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics; y la de Empleo, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen; en la tribuna ‘Cuerpo Europeo de Solidaridad: ¿Por qué invertimos en los jóvenes mediante acciones de solidaridad?’, que la Comisión ha remitido a Servimedia.En el texto los tres comisarios exponen que desde la puesta en marcha del Cuerpo Europeo de Solidaridad 30.000 jóvenes se han adscrito al mismo y los primeros participantes ya han empezado a trabajar sobre el terreno en lugares como Budapest (Hungría), Gdansk (Polonia) o Bruselas (Bélgica).Este cuerpo fue anunciado por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el pasado mes de septiembre y tiene como objetivo dar a los jóvenes europeos la oportunidad de prestar ayuda donde sea más necesaria, como voluntarios, becarios o empleados, en el país en el que residan o en otro de la UE. “Los jóvenes están dispuestos a ser parte de la solución y es ahí donde interviene el Cuerpo Europeo de Solidaridad al ofrecer un portal en línea que permite registrarse a los jóvenes interesados de toda la UE, y a las organizaciones que actúan en este ámbito, entrar en contacto fácilmente con ellos”, sostienen."IR MÁS ALLÁ”El Cuerpo Europeo de Solidaridad cuenta con el respaldo de una serie de programas de la UE existentes y ya en su primer año posibilitará unas 12.000 colocaciones, “pero queremos ir aún más allá”. La Comisión pretende que esta iniciativa sea “sólida” e “independiente” y que “tenga una dotación suficiente” con el propósito de que se cumplan su compromiso de que participen en ellas, al manos, 100.000 jóvenes hasta 2020.Por esa razón, se ha propuesto una partida presupuestaria de 340 millones de euros para el Cuerpo Europeo de Solidaridad a lo largo de tres años para “brindar más oportunidades a los jóvenes, en particular ayudar a pequeños grupos a crear sus propios proyectos”. Además del reembolso de los gastos de viaje de los participantes, los fondos les permitirán seguir cursos de formación profesional y de idiomas, así como ofrecer apoyo específico a jóvenes desfavorecidos. Los voluntarios también tendrán pagados su alojamiento y alimentación y recibirán dinero para sus gastos por un importe de hasta 155 euros al mes. “Nuestro objetivo es fomentar una comunidad fuerte en materia de solidaridad que enlace a antiguos alumnos y organizaciones, y que sirva de terreno fértil para nuevas ideas y proyectos”, comentan.La nueva iniciativa no competirá con los “buenos” y “fructíferos” programas ya existentes en los Estados miembros. A su juicio, no se puede permitir que “se desperdicien el compromiso y la energía de los jóvenes europeos” y sostienen que el Cuerpo Europeo de Solidaridad permite a “jóvenes motivados contribuir positivamente a nuestras sociedades, al tiempo que desarrollan las capacidades y competencias pertinentes no solo para su carrera, sino también para su vida personal”. “La solidaridad es el elemento aglutinante que mantiene unida a nuestra Unión, por lo que debemos velar por ofrecer a los jóvenes europeos las herramientas que hagan de la solidaridad una realidad sobre el terreno”, señalan.