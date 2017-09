EDUCACIÓN. EL PSOE DICE "SÍ" AL PACTO DE ESTADO Y "NO AL INMOVILISMO DEL GOBIERNO"

Etiquetas

La secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, instó este lunes al ministro Iñigo Méndez de Vigo a “superar su inmovilismo” y dijo que “con la excusa de la apertura de la subcomisión para un Pacto Educativo en el Congreso, no ha tenido la más mínima intención de activar la política educativa y modernizar el sistema” en el último año.“Pacto educativo sí, inmovilismo no”, recalcó Martínez Seijo en rueda de prensa tras la reunión que mantuvo con representantes de sindicatos y organizaciones educativas.“Si verdaderamente estamos todos en la senda del avance hacia un acuerdo en materia educativa que dé estabilidad a la educación de nuestro país, tiene que haber también un compromiso serio por parte del Gobierno y que el señor ministro deje de funcionar tanto como portavoz y se dedique mucho más a la educación”, señaló.A su juicio, hay que exigir “al Gobierno un compromiso de financiación en cuanto a gasto educativo, no solo para los próximos presupuestos, sino a largo y medio plazo”. “Si no hay recuperación económica en el sector educativo no va a haber calidad educativa”, sentenció.Por último, denunció que en España “sigamos sufriendo la Lomce, una ley que segrega y que no ha contado nunca con la participación de la comunidad educativa” y “unos recortes que, lejos de acercarnos y homologarnos a los países europeos de nuestro entorno, nos llevan a quedarnos a la cola en gasto educativo”.En el caso de la escuela pública, estos recortes implican 30.000 profesores menos y una tasa de interinidad del 26%, “con una “precariedad alarmante”, concluyó.