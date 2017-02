EL PSOE EXIGE AL GOBIERNO QUE NO REDUZCA LAS BECAS A LOS ALUMNOS DE FP CON ASIGNATURAS CONVALIDADAS

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha registrado este jueves una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que “corrija la interpretación que hace del decreto que regula la concesión de becas” y que “ha llevado a un número importante de estudiantes de Formación Profesional a ver recortada considerablemente la cuantía de su beca por tener asignaturas convalidadas al cambiar de ciclo”.La proposición, que será debatida en la Comisión de Educación y Deporte, pide que “todos aquellos alumnos que hayan convalidado algún módulo o materia por haberla superado en cursos anteriores y por ello hayan perdido una beca completa, puedan conseguirla”, así como a corregir “en las sucesivas convocatorias la redacción de dicha normativa con el objetivo de que no se vuelva a producir esta situación”.El PSOE critica que con la interpretación que hace el Gobierno “si un alumno tiene convalidada un asignatura en 1º de Formación Profesional de Grado Superior por tenerla superada en una Formación Profesional de Grado Medio, el Ministerio no considera que se haya matriculado en el curso”, por lo que no puede optar a una beca completa.El secretario general del grupo, Miguel Ángel Heredia, manifestó que “no puede ser que el Gobierno siempre haga una lectura restrictiva de las normas que al final acaba perjudicando al alumno”, en referencia a que “ya pasó con los umbrales de renta para acceder a la beca y ahora pasa con la convalidación de asignaturas”.“Queremos que la norma no esté sujeta a interpretaciones”, remarcó Heredia, puesto que “el Gobierno de Rajoy se agarra a cualquier coma de la ley para recortar lo que reciben de beca los estudiantes y por eso queremos que para próximas ocasiones la norma deje claro que las convalidaciones no pueden ser un obstáculo para recibir una beca completa”.Por último, el diputado socialista afirmó que “los recortes en Educación han sido constantes desde que Rajoy llegó al Gobierno” y detalló que “los estudiantes que se van de Erasmus reciben menos, el presupuesto en educación se ha recortado más de 10% y la cuantía de las becas baja año tras año”, lo cual “está obligando a las familias a asumir lo que antes sufragaba el Estado y hay familias que directamente no se lo pueden permitir”.