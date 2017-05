El Gobierno está dispuesto a cambiar el sistema de control de contenidos de los libros texto para que sea "más eficaz"

Etiquetas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, se ha mostrado "dispuesto" a cambiar el actual sistema control de contenidos de los libros de texto con el objetivo de llegar a "un modelo más eficaz". Actualmente, esta materia es competencia de las comunidades autónomas, mientras que el ministerio tiene una labor "subsidiaria" y sólo actúa en caso de denuncia.

Así ha respondido el ministro al diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, durante el Pleno del Congreso, que le ha preguntado por las actuaciones del Gobierno para frenar la situación de los editores, después de que el presidente de la Asociación Nacional de este colectivo denunciara en el Congreso presiones desde los gobiernos regionales para modificar los contenidos académicos.

El representante de la formación naranja ha criticado que haya "falta de rigor" en libros de primaria de Cataluña en los que se habla de esta comunidad como un territorio separado o enfrentado al resto de España o en el que se cita de manera constante a la confrederación catalano-aragonesa. "Se resalta lo que nos diferencia y se oculta lo que nos une", ha señalado.

APROVECHAR EL PACTO DE ESTADO

En este sentido, el ministro ha señalado la importancia de "garantizar el rigor académico y evitar la distorsión de contenidos en la enseñanza". Sin embargo, ha indicado que "la distribución competencial" en esta materia otorga a las comunidades autónomas el cometido de velar "por el rigor" de estos contenidos y al Ministerio "velar por que las comunidades autónomas cumplan con este rigor".

"Aquí no vela nadie", ha denunciado Girauta durante su intervención, un reproche ante el que Méndez de Vigo ha señalado que su labor no puede comenzar si no es activado "a través de una denuncia". "Entonces, el Ministerio lo que hace es llamar a inspección" y, tras este proceso dialogas con la autonomía. "En el caso de que no haya acuerdo, se llega a los tribunales", ha apuntado.

El ministro, que ha reconocido que "comparte las reflexiones" realizadas en su comparecencia en el Congreso por el presidente de la Asociación Nacional de Editores de libros de texto, ha llamado a usar la subcomisión para el pacto de educativo en el Congreso para llegar a un acuerdo en esta materia.