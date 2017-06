EL PSOE PIDE A MÉNDEZ DE VIGO QUE EXPLIQUE EN EL CONGRESO POR QUÉ 120.000 ALUMNOS HAN TENIDO QUE DEVOLVER SU BECA DESDE 2013

Etiquetas

El PSOE pidió este lunes que el ministro de educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, comparezca en el Congreso y dé explicaciones sobre los casi 120.000 alumnos que asegura que han tenido que devolver la beca desde el curso 2012/2013, cuando entraron en vigor los nuevos requisitos.En una respuesta parlamentaria, el Gobierno ya reconoció que a 48.375 alumnos de niveles universitarios se les ha abierto expediente para que devuelvan la beca, mientras que en niveles no universitarios esa cantidad asciende a 69.577. “Estos datos del propio Gobierno demuestran que con la reforma del año 2012 lo que se ha hecho es poner más difícil a los alumnos continuar sus estudios, ya que se han endurecido los criterios para poder mantener la beca", indicó el secretario general del grupo parlamentario, Miguel Ángel heredia.Según apuntó, la devolución de la beca es un proceso que ya se exigía, pero los expedientes de reembolso del importe se han disparado desde la reforma. Ahora son más causas las que desembocan en un expediente de devolución, como no aprobar el 50% de las asignaturas matriculadas (el 60% en algunas titulaciones) o no certificar que se ha asistido al 80% de las clases.Por ello, Heredia pidió al Gobierno que no trate las devoluciones de las becas como mera estadística. “Debería hacerse un estudio individualizado de cada caso, porque puede que en muchas ocasiones hayan sido circunstancias externas al estudiante las que hayan conducido a incumplir algunos de los requisitos”, advirtió.La exigencia de devolución puede, además, “poner en serios apuros económicos a una familia”, prosiguió, pues el Gobierno olvida que normalmente cuando se solicitan estas ayudas es porque la situación económica no es muy favorable.Según Heredia, antes de la reforma del Gobierno del PP, el número total de expedientes de devolución no alcanzaba los 10.000, mientras que solo en el primer curso de implantación de esa reforma, el 2012/2013, los afectados se incrementaron hasta casi 40.000.Desde entonces, en ningún curso se ha bajado de un mínimo de 20.000 expedientes de devolución de la beca”, agregó. “A esto hay que sumarle que los requisitos para poder solicitar una beca también se han endurecido, así como la forma de disfrutarla”.“Hasta que llegó el PP al Gobierno, las becas se concedían a los pocos meses de empezar el curso, mientras que ahora en la mayoría de los casos el estudiante tiene que adelantar el dinero a la espera de que le ingresen el importe", concluyó.