EL 20% DE LOS NIÑOS EN EL MUNDO SUFRE ACOSO ESCOLAR

- Mañana se comemora el Día Internacional contra el 'bullying'. El 20% de los menores de 18 años del mundo sufre violencia en la escuela, según datos de la Unesco recogidos por Aldeas Infantiles SOS.Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar que se celebra este martes, la ONG recordó que el 6% de los alumnos españoles de 15 años ha sufrido acoso escolar, según datos recientes de la OCDE.Por ello, el presidente de Aldeas Infantiles España, Pedro Puig, apeló a la prevención y a la responsabilidad compartida frente al 'bullying', para no tener que llegar a situaciones extremas. “Desde nuestra experiencia en la protección de niños en situación de vulnerabilidad, hemos constatado que la solución no pasa únicamente por actuar cuando se produce el fenómeno”, sino que hay que trabajar en la prevención apostando por una educación en valores fundamentada en la defensa de los derechos de la infancia.Asimismo, sostuvo que como sociedad, “debemos ser plenamente conscientes de que la responsabilidad no está sólo en el acosador, sino también en el resto de compañeros que miran hacia otro lado".“La respuesta del grupo de iguales es clave para acabar con el acoso; cuando éste empiece a sentir su parte de responsabilidad, el entorno empezará a ser más seguro y más inclusivo para los niños que lo padecen”, concluyó.