La OCDE ve "prematuro" hablar de una asignatura obligatoria sobre finanzas en España aunque le preocupan los resultados

El subdirector de Gabinete del Secretario General de la OCDE, Juan Yermo, ha reconocido que es "una gran preocupación" que uno de cada cuatro alumnos españoles de 15 años (25%) no reconozca una factura o que más de la mitad no entienda el estracto bancario --tal y como se refleja en el último informe PISA 2015 de la OCDE-- y propone como solución no tanto una asignatura obligatoria, una opción que puede ser "prematura", sino promover mejor los programas nacionales de educación financiera con evaluación de los resultados.