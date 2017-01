Soler sobre los conciertos educativos: "Algunos tenemos el vicio de cumplir lo que llevamos en el programa electoral"

Etiquetas

El secretario autonómico recalca que todos los alumnos que estén cursando bachillerato concertado lo acabarán

El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, defiende la "legitimidad" de la decisión de la Conselleria de negociar la renovación o no de los conciertos educativos en las etapas postobligatorias --Bachillerato y Formación Profesional (FP)-- y ha asegurado que la posición de la administración "no cambiará en función de las movilizaciones" que se puedan producir. Además, ha subrayado que los dos partidos que integran el Consell del Botànic --PSPV y Compromís-- y Podemos, que le presta apoyo, dejaron clara su postura en el programa electoral. "Algunos tenemos el vicio de cumplirlo", ha aseverado.

Así lo ha manifestado el secretario autonómico en una entrevista concedida a Europa Press en la que se refiere al proceso de renovación de los conciertos educativos, que arrancará el próximo mes de enero con las solicitudes que han de presentar las entidades interesadas.

Cabe recordar que la Conselleria de Educación ha puesto sobre la mesa el borrador de orden sobre el procedimiento para solicitar, renovar o modificar conciertos educativos, que propone que cuando finalice una concesión se abra un proceso de negociación para ver qué contratos hacen falta.

En el caso de la educación postobligatoria, FP y Bachillerato, se apuesta por que este año, que finalizan los contratos, se analice el contexto para contratar los conciertos que "realmente hagan falta a partir del próximo curso por lo que respecta a la concertación singular postobligatoria".

Asimismo, entre los criterios que se priorizarán para llevar adelante el proceso de concertación, figuran la antigüedad --es decir, las empresas que han estado concertadas históricamente--; las cooperativas; que se atienda a población desfavorecida y que desarrollen proyectos educativos innovadores. También se primará, ha puntualizado Soler, que se escolarice a alumnos del propio municipio y que se trate de centros que estén recolocando a docentes que hayan perdido su empleo.

Preguntado por si la Conselleria teme las posibles protestas que se puedan llevar a cabo desde un sector de la enseñanza concertada, Soler ha señalado que "el punto de diferencia fundamental es considerar que quien ya tiene un concierto educativo en postobligatoria debe seguir" automáticamente.

Al respecto, ha argumentado que, "de la misma manera que el gobierno anterior del PP decidió, desde su legitimidad política y democrática dada por las urnas, establecer conciertos en etapas no obligatoria y ser la única comunidad autónoma que lo tiene con carácter general, nosotros tenemos la misma legitimidad para mantener otro criterio, que es que no tenemos por qué asumir algo que, además, rompe con la LODE del 85".

Y ha agregado: "No vamos a cambiar nuestra posición en función de las movilizaciones; cada uno es muy libre de movilizare cuando quiera pero se trata de decisiones legítimamente tomadas y más cuando los tres partidos del Botànic lo llevábamos explícitamente en el programa electoral. Algunos tenemos el vicio de cumplir lo que ponemos en el programa", ha recalcado.

PLAZOS

En cuanto al proceso, el representante de la Conselleria de Educación ha señalado que este departamento está realizando ya un estudio y, en cuanto salga la orden, se abrirá el plazo para que las empresas presenten sus propuestas. A partir de ahí, se estudiarán los expedientes y se resolverá antes del proceso de matriculación, con lo que el procedimiento debe resolverse entre febrero y marzo de 2017.

En todo caso, Soler ha recalcado que los alumnos que ya han empezado bachillerato o FP en un centro concertado, lo acabarán, independientemente de si el acuerdo de concierto es renovado o no. "Si en un centro se toma la decisión de que no continúe el concierto, los alumnos que están en primero de bachillerato, no solo terminarán ese curso sino también segundo y lo mismo para FP. Se anunciaría con tiempo a las familias, si es que se produce esa situación, que ese centro no sigue con el concierto", ha explicado.

El secretario autonómico ha apostillado, finalmente, que en el caso de las unidades concertadas de educación obligatoria, las incluidas en el llamado arreglo escolar, las protestas que protagonizaron algunos colectivos de la concertada fueron "preventivas porque, al final de la película, tras las alegaciones y estudios, hay cuatro unidades más que el año anterior". "Cada uno se moviliza cuando lo considera, pero aquí no estamos atacando a nadie", ha sentenciado.