La Xunta resalta la "normalidad" de las evaluaciones de la LOMCE y critica "posicionamientos extemporáneos" en contra

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha instado este martes a asumir "con normalidad" las pruebas de evaluación de la LOMCE y ha criticado los "posicionamiento extemporáneos" en contra.

Así lo ha dicho, en declaraciones a los medios, coincidiendo con la primera jornada de las evaluaciones de sexto de Primaria y cuarto de ESO en Galicia.

Román Rodríguez ha recordado que estas pruebas "llevan tres años" y que "no evalúan conocimientos, si no competencias", por lo que los centros "no tienen que hacer nada" a mayores para prepararlas.

Por ello, ha apuntado que "hay que empezar a ver esto con mormalidad", al igual que se hace "en muchos países de Europa" para tener "un diagnóstico" de la situación educativa e implementar "medidas de mejora".

Del mismo modo, ha criticado los "posicionamientos extemporáneos" que se oponen a estas pruebas y que "nada o poco benefician al conjunto del sistema educativo".

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Román Rodríguez ha asegurado que las pruebas de evaluación de la LOMCE buscan "mejorar" la educación a través de un "diagnóstico" de la situación con la idea de "implementar medidas correctoras".

Con una "metodología muy semejante" al informe PISA, estas pruebas han posibilitado, ha destacado el conselleiro, poner en marcha "un importante número de contratos programa para cubrir las carencias que se detectan".

"En los dos últimos años lo hicimos, pusimos en marcha iniciativas de refuerzo y los datos, poco a poco, nos van dando la razón", ha apuntado, destacando la mejora de los índices del informe PISA y la reducción del fracaso escolar, entre otras cuestiones.