Alumnos del IES Alto Almanzora participan en el Concurso 'My homeland, my people, my traditions'

Etiquetas

Un grupo de alumnos del IES Alto Almanzora participa en el Concurso Internacional 'My homeland, my people, my traditions', para lo que cuentan con la colaboración de la Oficina Europa Direct del área de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Almería. Los jóvenes han visitado la institución provincial, donde han podido compartir sus inquietudes y conocimientos de cara a la elaboración de los cuestionarios que presentarán al certamen.