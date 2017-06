UN CENTENAR DE ESCOLARES VIVEN EL CAMPUS ‘SOMOS DIFERENTES, NO INDIFERENTES’

Etiquetas

Ganadores del 33 Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación. Un centenar de estudiantes y veinte profesores del CEIP 'Llerón-Clarín' de Mieres (Asturias); del CEIP 'Timplista José Antonio Ramos' de Las Palmas de Gran Canaria; del IES 'Enrique Nieto' de Melilla; del IES 'La Caleta' de Cádiz; y del CEIP 'Vicente Blasco Ibáñez' de Alzira (Valencia), han disfrutado durante cuatro días del Campus 'Somos diferentes, no indiferentes', como ganadores del 33 Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación, cuyos premios han sido entregados este lunes en Madrid.El Campamento ha tenido lugar en el Albergue Juvenil Los Batanes (Rascafría-Madrid), situado en la cabecera del valle del Lozoya y dentro del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Durante estos días, los estudiantes han disfrutado de distintas actividades y experiencias, con visitas de interés y talleres diversos sobre el acoso escolar, tema central de esta edición del concurso. Además han visitado el Parque de Atracciones, el Círculo de Bellas Artes, y han realizado rutas en bicicleta o una gymkana contra el ciberacoso. Como colofón, los escolares han recibido sus premios y diplomas en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Fundación ONCE del Perro Guía. Allí han disfrutado de una exhibición y han visitado las instalaciones del centro, conociendo de primera mano las distintas etapas por las que atraviesa un perro hasta convertirse en guía de una persona ciega. Al acto han asistido la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz; la directora gerente de la Fundación ONCE del Perro Guía, Matilde Gómez Casas, y el director de Comunicación e Imagen de la ONCE y su Fundación, Antonio Mayor. En su intervención, Patricia Sanz ha señalado que es fundamental que los estudiantes "se hayan atrevido a participar en este concurso con un tema difícil como es el acoso escolar. A todos nos puede pasar en un momento determinado como sufridores o espectadores. Es una forma de denunciarlo, de levantar la mano y de hacer algo cuando lo veamos. Lo importante es tener en cuenta que tenéis un papel importantísimo porque sois el futuro de nuestra sociedad".Bajo el lema 'Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso", un total de 167.265 escolares y 3.601 profesores de 2.200 centros educativos de toda España han participado en el concurso, la mayor movilización de estudiantes trabajando juntos sobre el 'bullying'.