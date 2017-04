Ciudadanos propone adelantar al 5 de septiembre el inicio del curso escolar en Logroño

Etiquetas

Ciudadanos propone adelantar dos días el inicio del curso escolar en Logroño. Es decir, que los alumnos logroñeses de Infantil y Primaria comiencen las clases el 5 de septiembre, en vez del 7 de septiembre. Los alumnos de Secundaria empezarían el curso en el 6 de septiembre en vez del día 8. Todos ellos comenzarían las clases con horario reducido para una vez finalizados las fiestas de San Mateo, empezar con un horario normal.

El Grupo Municipal presentará esta propuesta esta tarde en la reunión del Consejo Escolar Municipal que tratará el próximo calendario escolar 2017-2018. El portavoz del grupo municipal, Julián San Martín, defiende que la iniciativa de adelantar el inicio de las clases se basa en la mejora del periodo de adaptación de los alumnos ya que contarían con casi dos semanas enteras para acomodarse de nuevo a la rutina de las clases y para las evaluaciones iniciales de los profesores.

"Tradicionalmente nos encontramos que, en Logroño, los alumnos acaban de empezar como quien dice las clases cuando ya están de nuevo de vacaciones por los San Mateos", asegura San Martín, "esto significa una interrupción en la rutina del alumno y en su periodo de adaptación".

San Martín recuerda que como en los últimos años toda la semana de San Mateos no es lectiva, no quedan días libres para poder acortar los siguientes trimestres. "Al adelantar el inicio del curso, podríamos utilizar esos dos días para utilizarlos durante el resto de trimestres como descanso pedagógico", apunta el portavoz naranja, "nosotros proponemos el viernes 13 de octubre y el día 30 de abril como no lectivos".

Además, Ciudadanos recuerda que una de las razones que ha motivado esta propuesta el apoyo a la conciliación laboral y familiar al inicio del curso.

"Esperamos que nuestra idea sea compartida por el resto de grupos municipales porque es sensata y mejorará el calendario escolar del próximo año", asegura San Martín.