PAÍS VASCO. MÁS DE 1.600 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE BENEFICIARÁN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE FUNDACIÓN ONCE

Un total de 1.625 personas con discapacidad del País Vasco se beneficiarán del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) que Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, están desarrollando desde enero de 2016 dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo, que se corresponde con el septenio 2014-2020.Además, gracias a estos programas se formarán en el País Vasco 238 alumnos y se conseguirán 459 inserciones laborales para personas con discapacidad.Estos programas fueron presentados este miércoles en Bilbao por el delegado territorial de la ONCE en el País Vasco, Juan Carlos Andueza; la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí; la directora y secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo, y la directora regional de Inserta en el País Vasco, María Ángeles Martínez.Tras la eficiente gestión desde el año 2000 de dos programas operativos de lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad, Fundación ONCE e Inserta Empleo han recibido de nuevo el espaldarazo del FSE y ahora tienen como objetivo lograr más de 66.800 beneficiarios directos, de los cuales 30.800 recibirán formación para la mejora de su empleabilidad y 16.700 lograrán un contrato laboral.EMPLEO JUVENILEl Programa Operativo de Empleo Juvenil tiene por destinatarios a jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años que deberán estar dados de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para beneficiarse de las acciones programadas. Este programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.Como reflejan diferentes fuentes estadísticas, recogidas en el Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España de la Fundación ONCE (Odismet), los jóvenes con certificado de discapacidad de entre 18 y 24 años representan un 4,8% del total de la población con discapacidad en edad laboral. Se trata de alrededor de 84.500 jóvenes con discapacidad comprendidos entre los 16 y 24 años y muestran una tasa de actividad que apenas ronda el 25%, casi 9 puntos menos que la media del colectivo de personas con discapacidad y 13,6 menos que los jóvenes sin discapacidad. Igual de llamativas son sus tasas de empleo, de tan solo un 9,2% (14 puntos menos que la media del colectivo y casi 11 puntos menos que los jóvenes sin discapacidad), y de paro, de hasta un 63,5% (32,5 puntos más que el conjunto de personas con discapacidad y 15 puntos por encima del paro de los jóvenes sin discapacidad).A la vista de los datos, Inserta Empleo pone en marcha un conjunto de acciones para la activación y captación del talento oculto, la orientación y el asesoramiento y acompañamiento al joven en la búsqueda de empleo, además de asesoramiento al empresario y el análisis de puestos e identificación de ofertas, aparte de las tareas intrínsecas de intermediación laboral. Además, este plan pretende mejorar la empleabilidad de los jóvenes con discapacidad a través de la formación para el empleo y el aprendizaje permanente. Para ello conjuga variados planes de formación profesional dual, formación con compromiso de contratación, planes mixtos de formación en escuelas taller y casa de oficios, prácticas no laborales en empresas, planes de formación y empleo innovadores, etc.También incluye formación superior, para lo que cuenta con el apoyo de centros de Educación Secundaria, universidades y centros de enseñanza superior para estimular en los jóvenes el interés por seguir los estudios de grado.Este programa quiere atender a 16.800 beneficiarios, formar a 3.000 alumnos y conseguir 1.700 inserciones laborales. En concreto, en el País Vasco serán 417 los beneficiarios del POEJ, 66 los alumnos formados y 39 las inserciones laborales.POISESPor su parte, el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) está integrado por un conjunto de planes y actuaciones que tienen como fin facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad mayores de 30 años, con especial atención a colectivos con mayores dificultades para acceder a un empleo.Los objetivos comprometidos son prestar atención a 50.000 destinatarios, facilitar a 27.800 alumnos la realización de cursos de formación para el empleo y llegar a las 15.000 inserciones laborales. Se trata de un paso importante para reducir la brecha entre las personas con y sin discapacidad que revelan las estadísticas oficiales, que indican que su tasa de empleo es del 24,3 por ciento, casi 32 puntos inferior a la de la población en general.En el País Vasco serán 1.208 los beneficiarios del Poises, 172 los alumnos formados y 420 las inserciones laborales. Dentro de este programa se incluye la captación de destinatarios y su incorporación a la plataforma 'wwww.portalento.es', su activación hacia el empleo y la evaluación de capacidades y competencias a través de entrevistas personales.Posteriormente implementa la participación en programas de capacitación para el desarrollo de competencias y habilidades para la empleabilidad sostenible y la búsqueda activa de empleo. Asimismo, incorpora un programa de empleo con apoyo para los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. También garantiza la adquisición y actualización de conocimientos, el entrenamiento de destrezas y las prácticas laborales en empresas.Otro de los apartados del Poises es el fomento y apoyo al emprendimiento, que abarca desde la motivación y formación de los emprendedores hasta la mentorización y asistencia técnica y además, ofrece formación de postgrado, másteres y cursos de especialización para personas con discapacidad.Hasta la fecha, en el País Vasco ambos programas han atendido a 599 beneficiarios, han ofrecido formación a 44 alumnos y han conseguido 217 contratos para personas con discapacidad.