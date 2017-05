DISCAPACIDAD. EL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO QUE GARANTICE LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA

Etiquetas

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este lunes, con 21 votos a favor, 14 abstenciones y un voto en contra, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno a fomentar que el alumnado con discapacidad “se sienta acogido, aceptado, seguro y, por tanto, valorado” en la asignatura de Educación Física.La diputada del PSOE Luz Martínez fue la encargada de defender la iniciativa, que tiene como objetivo que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, promueva el aprendizaje cooperativo y las actividades que fomentan la aparición de conductas prosociales, así como la enseñanza multinivel y la adaptación de las tareas.Asimismo, pide al Ejecutivo que establezca las pautas para que se genere la colaboración de los fisioterapeutas del Sistema Nacional de Salud, con el profesorado de Educación Física de manera habitual y que fomente el refuerzo con profesores de apoyo en aquellas sesiones de educación física en las que hay alumnos con discapacidad.Martínez hizo hincapié en que todos los alumnos “deben tener cabida en la escuela, partiendo de la premisa de cualquier alumno es educable, sin discriminación de ningún tipo” y añadió que “la diversidad cohesiona al grupo y lo enriquece”.Por su parte, los diputados María Teresa Arévalo y Marcial Gómez, del Grupo Confederal Unidos Podemos y de Ciudadanos, respectivamente, se mostraron a favor de esta proposición, que calificaron de “necesaria”, aunque el diputado de la formación naranja criticó que la iniciativa no hiciese mención al alumnado con discapacidad intelectual.Sin embargo, el diputado de PNV Iñigo Barandiaran adelantó su voto en contra, puesto que, a su juicio, es una proposición que “es absolutamente irrespetuosa con las competencias de las comunidades autónomas”.Por otro lado, se aceptó con 22 votos a favor y 14 votos en contra la proposición no de ley de Unidos Podemos que tiene como objetivo instar al Gobierno a “realizar las actuaciones necesarias para poner un marcha una Formación Profesional de Grado Medio con adaptaciones que permitan al alumnado con discapacidad intelectual seguir formándose”.