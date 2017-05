DISCAPACIDAD. INSERTA IMPARTAEEN JEREZ UN CURSO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado a impartir en Jerez de la Frontera (Cádiz) un curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales al que asisten 15 personas con discapacidad.Esta acción formativa de 430 horas lectivas se impartirá hasta el próximo 25 de octubre y está dividida en los siguientes módulos: técnicas administrativas básicas de oficina; operaciones básicas de comunicación, reproducción y archivo y prácticas profesionales no laborales.Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social. Este curso se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.