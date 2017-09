DISCAPACIDAD. INSERTA IMPARTE EN BARCELONA UN CURSO PARA FOMENTAR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, comenzó a impartir este lunes en Barcelona un taller de habilidades personales y sociales para fomentar el empleo de empleo de personas con discapacidad.Un total de 15 personas con discapacidad asisten a esta acción formativa de 140 horas lectivas que se impartirá hasta el próximo 9 de octubre. El taller está dividido en los siguientes módulos: ‘Acuerdo normativo’, ‘Atención’, ‘Control emocional y relación’, ‘Comunicación verbal y no verbal’, ‘Identificación de sentimientos y estados emocionales’, ‘Reestructuración cognitiva’, ‘Autoconcepto positivo’, ‘Asertividad, resolución de conflictos’ y ‘Toma de decisiones’.Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social. Este curso se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.