DISCAPACIDAD. INSERTA IMPARTE EN TENERIFE UN CURSO DE COCINA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, comienza este lunes en Santa Cruz de Tenerife un curso de operaciones básicas de cocina al que asisten 15 personas con discapacidad.Esta acción formativa de 350 horas lectivas se impartirá hasta el próximo 4 de octubre y está dividida en varios módulos: ‘Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinaria’, ‘Elaboración culinaria básica' y 'prácticas profesionales no laborales’.Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social. Este curso se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.