EDUCACIÓN. 15.000 FIRMAS PIDEN MÁS ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON DISLEXIA EN LA NUEVA LEY EDUCATIVA

Un total de 15.000 personas respaldan una petición 'online' para que el Pacto de Estado por la Educación que buscan las formaciones con representación parlamentaria asegure que los alumnos con dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) reciban la atención adecuada y las adaptaciones precisas durante su permanencia en el sistema educativo.Su objetivo es evitar el elevado índice de fracaso escolar que afecta a este colectivo, que engloba a un 15% de la población española. En una carta entregada este lunes en el Congreso de los Diputados y dirigida a todos los grupos representados en la subcomisión para el Pacto de Estado, los firmantes piden que la futura ley garantice las adaptaciones curriculares que precisa este alumnado, como la aplicación de metodologías personalizadas; la exención total o parcial de ciertas materias; la adaptación de las pruebas de evaluación (tiempo extra, redacción personalizada de cuestionarios; reducción de contenidos…); la detección precoz de estos problemas desde el último curso de Educación Infantil o en los primeros de Primaria, y la contratación en todos los centros de personal especializado para la detección y apoyo de estos estudiantes.Araceli Salas, madre de dos niños disléxicos y presidenta de la Federación Española de Dislexia y otras DEA (Fedis), recuerda lo nervioso que su hijo Samuel se ponía al salir a la pizarra. “Veo las letras diferentes, las coloco al revés, me las como, y algunas es como si flotaran”, afirmó en una carta escrita con 10 años.Este niño fue diagnosticado de dislexia a los nueve años, pero antes había pasado por un sinfín de especialistas (oculistas, pediatras, logopedas, etc.) y, mientras tanto, su autoestima desaparecía y los problemas en clase se multiplicaban.“Estábamos muy perdidos”, apunta Araceli, tras recordar que cerca de un 15% de la población española padece dislexia y que este trastorno, que en teoría no debería suponer ningún problema extraordinario, está detrás de muchos casos de depresión infantil y de acoso escolar.Por eso, la iniciativa que ha impulsado en 'change.org' pide que la nueva ley educativa preste más atención a estos niños y garantice su derecho a la igualdad de oportunidades en la educación. “Porque no son ni vagos ni raros, y en realidad, su abandono es el fracaso del sistema”.