CASTILLA-LA MANCHA. LA ONCE Y EDUCACIÓN ORGANIZAN UN CURSO PARA FORMAR PROFESORES EN LA ATENCIÓN A ALUMNOS CIEGOS

Etiquetas

La Delegación Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta han organizado un curso de formación dirigido a profesores para instruirles en todo lo necesario para que puedan actuar con alumnos con discapacidad visual grave en el aula y el entorno escolar.La jornada tendrá lugar en las cinco provincias castellano-manchegas, en modo presencial y 'online'. La fase presencial, de cuatro horas, se desarrollará durante la tarde de mañana, miércoles, y la 'online' se extenderá hasta finales del mes de mayo.Son un total de 150 plazas, distribuidas por las cinco capitales de provincia, que serán coordinadas por el Centro de Formación del Profesorado, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional.El curso será impartido por 10 maestros expertos en discapacidad visual (siete de la ONCE y tres de la Consejería). Entre los temas a tratar se encuentran nociones generales sobre ceguera y discapacidad visual, el uso del resto visual, rehabilitación visual, tipos de ayudas (ópticas, no ópticas y electrónicas), relación con alumnos ciegos y deficientes visuales o apoyo educativo a los alumnos ciegos y deficientes visuales.Además, se explicará la influencia de la deficiencia visual en el desarrollo del alumno y se expondrá un caso práctico basado en una alumna a la que está atendiendo la ONCE en Guadalajara.Este curso se enmarca en el convenio firmado entre la ONCE y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha en diciembre de 2015 para actuar con alumnos con discapacidad visual grave en el aula y en el entorno escolar.