EL 46% DE LOS ERASMUS PROCEDEN DE FAMILIAS SIN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

El 46% de los estudiantes del programa Erasmus proceden de familias sin estudios universitarios, un plan de movilidad internacional que este miércoles cumple 30 años de historia y del que se han beneficiado nueve millones de universitarios hasta la fecha. España es el tercer país que más alumnos envía a otras naciones, con 36.842 becados en 2015.La Comisión Europea ha celebrado el aniversario de este programa invitando a varios estudiantes becados a su sede de Madrid, donde han visto una película realizada por una estudiante erasmus acompañados de palomitas y refrescos gratis. Y es que España ya ha mandado fuera de sus fronteras a 900.000 estudiantes.El presupuesto europeo que se ha destinado este año para el programa han sido 2.100 millones de euros, que permiten una ayuda mensual media de 281 euros mensuales por universitario beneficiado.En 2015 hubo 678.000 participantes en el programa ‘Erasmus +’, que engloba no solamente educación superior sino también los intercambios a nivel escolar, estudiantes de FP, personal docente, voluntarios y estudiantes ‘Erasmus Mundus’ a países no comunitarios. Los tres países de los que han salido más estudiantes siguen siendo los mismos que en años anteriores. El primero es Francia, con 39.985, y le siguen Alemania (39.719) y España (36.842). No obstante, el país ibérico sigue siendo el que más erasmus recibe, con 42.537 estudiantes acogidos en 2015, seguido de Alemania y Reino Unido.Los intercambios del Programa Erasmus están abiertos a todos aquellos que quieran solicitarlos y cumplan con los requisitos. Además, el programa Erasmus ha facilitado el acceso a las personas con mala situación económica o con discapacidad, colectivos que representan en torno al 10% del total de los participantes.