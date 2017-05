LA ONCE Y SU FUNDACIÓN PREMIARÁN HOY A LOS MEJORES ‘ACTIVISTAS CONTRA EL ACOSO’ ENTRE 170.000 ESTUDIANTES

Etiquetas

El jurado nacional del 33 Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación dará a conocer hoy los ganadores absolutos de esta edición en sus distintas categorías. Bajo el lema ‘Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso’, un total de 167.265 escolares y 3.601 profesores de 2.200 centros educativos de toda España han participado en el concurso, la mayor movilización de estudiantes trabajando juntos sobre el 'bullying'.Al acto, que tendrá lugar a las 12.30 horas en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, asistirán el consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, y la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, que estarán acompañados de 200 estudiantes participantes en el concurso. Además de dar a conocer en directo quiénes son los mejores ‘activistas contra el acoso’ a nivel nacional, durante el acto se entregarán los premios a los colegios ganadores de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran los alumnos del Centro Integrado de Música ‘Padre Antonio Soler’ (San Lorenzo de El Escorial), que han realizado un minicorto simulando una película de los años 20 en el que los escolares hablan solo a través de los instrumentos que ellos mismos tocan.Ellos serán los encargados de leer el texto ‘Somos diferentes’, realizado por el joven autor de las conocidas trilogías ‘Los cuentos de Bereth y Play’, y ganador del Premio Hache de Literatura Juvenil 2015, Javier Ruescas. Para este documento han participado 3.000 alumnos de los 52 centros públicos, privados y concertados de mayor participación en cada provincia, enviando sus reflexiones acerca de cómo prevenir, detectar y actuar contra el acoso escolar. El concurso ha ofrecido herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de acoso que se puedan producir en la escuela. De esta manera, los escolares se han convertido por sí mismos en agentes de cambio para actuar contra el 'bullying', con toda la fuerza del grupo-aula. Según datos del Ministerio de Educación, este fenómeno afecta al 4% del alumnado y los expertos afirman que cerca de un 10% de los afectados son menores con discapacidad.El concurso escolar de la ONCE y su Fundación es un programa de sensibilización educativa que pretende trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los alumnos para mantener una convivencia respetuosa.