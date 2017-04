NAVARRA. TRES COLEGIOS GANAN LA FASE AUTONÓMICA DEL 33 CONCURSO ESCOLAR DE LA ONCE Y SU FUNDACIÓN

Etiquetas

Los colegios CEIP Ricardo Campano de Viana, el Colegio Príncipe de Viana de Olite e IESO de Berriozar han sido seleccionados como ganadores de la Comunidad Foral de Navarra en la 33 edición del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a trabajar y reflexionar juntos sobre el 'bullying'. En esta edición han participado 2.345 alumnos de 37 centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra bajo la coordinación de 60 profesionales de la educación. Con el lema ‘Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso’, el concurso ha ofrecido herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de acoso que se puedan producir en la escuela. De esta manera, los escolares se han convertido por sí mismos en agentes de cambio para actuar contra el bullying, con toda la fuerza del grupo-aula. Según datos del Ministerio de Educación, este fenómeno alcanza al 4% del alumnado y los expertos afirman que cerca de un 10% de los afectados son menores con discapacidad. El concurso escolar de la ONCE y su Fundación es un programa de sensibilización educativa que pretende trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los alumnos para mantener una convivencia respetuosa. En este 33 Concurso Escolar han participado alumnos de centros educativos españoles públicos, concertados y privados desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel publicitario de sensibilización contra el acoso, mientras que los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado una pieza audiovisual (micro-corto de un minuto) donde se muestra cómo pasar a la acción contra esta problemática. Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso ('www.concursoescolaronce.e's) su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Ed. Primaria); B (5º y 6º de Ed. Primaria); C (Ed. Secundaria y FP Básica); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior), y E (Ed. Especial).