Aprueban en asamblea por unanimidad extender la huelga en conservatorios a todos los días lectivos hasta fin de curso

La asamblea llevada a cabo este jueves en la sede de CCOO en Sevilla ha aprobado por unanimidad extender a todos los días la actual huelga indefinida convocada por la central los martes, miércoles y jueves en los conservatorios andaluces hasta final de curso en reclamación de que las oposiciones de esta rama se aplacen hasta 2018, coordinadamente con el resto de las comunidades autónomas, para evitar el 'efecto llamada'.

Ello, según ha precisado a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, se ha producido después de la celebración de un concierto-protesta en la Plaza Nueva de la capital hispalense, que ha sido "todo un éxito" ante la gran concentración de gente interesada tanto en la 'performance' como en los motivos de la misma.

"Se han quedado sorprendidos de que algunos de esos músicos pudieran ir a la calle", ha dicho Molina, que también ha recordado que los afectados, en contra de una medida "injusta", se encuentran "muy calientes" por las "mentiras" vertidas por la Consejería de Educación en los últimos días en relación a su conflicto.

El sindicato CCOO ya ha anunciado que actuará jurídicamente en el caso de observar que no se respeta la "legalidad" con motivo de la huelga indefinida convocada a día de hoy, y por la cual las direcciones de los centros están recibiendo instrucciones verbales de la Inspección educativa sobre la evaluación del alumnado cuyo profesorado se encuentra en huelga y que serían "de dudosa legalidad".

Molina afirma al respecto que "carecen de motivación jurídica y, de confirmarse por escrito, pueden ser susceptibles de impugnación al exigir que conste en acta que la razón de la no evaluación se debe al ejercicio del derecho de huelga, procedimiento que habitualmente no se sigue cuando no se evalúa parte de la materia programada por otras causas".

En cuanto a la postura de la Junta, la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, ha informado en el Parlamento de que hasta el momento se han presentado 2.210 solicitudes para 200 plazas, es decir, que habrá una media de once opositores por plaza, "una proporción bastante razonable y estimulante para los aspirantes". De total de solicitantes, 1.263 son interinos que ya están trabajando en los conservatorios y, por tanto, al estar en las bolsas tienen la obligación de presentarse al proceso selectivo. Esto significa que solo 957 son aspirantes que no están en el sistema, "pero eso no quiere decir que procedan obligatoriamente de otras comunidades".

Sobre la posibilidad de haber aplazado las oposiciones hasta 2018, la consejera ha señalado que para solucionar el problema de este cuerpo docente no serán suficientes las 200 plazas de este año; por tanto, el objetivo de la Consejería no solo es convocar el proceso en 2017, "sino que se deberían convocar este año, el siguiente y el próximo, es decir, siempre que sea posible y mientras sea necesario para consolidar en los conservatorios una plantilla orgánica razonable". Asimismo, ha recordado que estas plazas ya estaban contempladas en la oferta de empleo público de 2016.

Por otro lado, la consejera ha señalado que el alumnado de conservatorios cuyo profesorado está secundando la huelga será evaluado "con todas las garantías y atendiendo siempre a los criterios de evaluación".