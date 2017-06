Asturias regulará la colaboración voluntaria de profesores jubilados en centros, una medida "a coste cero"

Etiquetas

El Gobierno del Principado de Asturias está elaborando una resolución para que regular, el próximo curso, la colaboración voluntaria de docentes jubilados en tareas propias de la Administración o centros educativos.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación y Cultura del Gobierno asturiano, el socialista Genaro Alonso, quien espera que la medida, que es "a coste cero", tenga buena acogida porque. Esos profesores jubilados no cobrarán por esas tareas.

Al ser preguntado sobre si no teme que un sistema así pueda destruir empleo estructural, Alonso ha respondido que no. "No tiene nada que ver, en ningún caso estarán como docentes ni realizarán tareas lectivas", ha aclarado.

El dirigente asturiano, que ha hecho este anuncio a los medios de comunicación, justo antes de participar en Oviedo en el homenaje al personal docente y no docente jubilado el año pasado, ha explicado que esos docentes jubilados podrán ocuparse de tareas "muy importantes", ya que en los centros no sólo hay trabajos lectivos, sino también asuntos complementarios o extraescolares.

"Queremos aprovechar esa experiencia, el talento y el trabajo realizado", ha apuntado Alonso, de cara a la próxima colaboración de esas personas en actividades puntuales, como charlas, ponencias, o "apoyo logístico".

De hecho, ha explicado que sin que aún exista un marco jurídico que lo regule, esa colaboración ya se está produciendo. Ha puesto como ejemplo el reciente aniversario de un centro escolar ovetense, en el que colaboró activamente un exjefe de estudios, ahora jubilado. El marco legal en el que se va a inspirar Asturias para esta materia es el de Aragón.