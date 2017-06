CCOO lamenta que Educación "gobierne para enseñanza privada" y anuncia movilizaciones si no se convoca la mesa sectorial

Etiquetas

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja, Mikel Bujanda, ha criticado que la Consejería de Educación regional "sigue gobernando para la enseñanza privada en todos los aspectos" y lamenta "las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública" que "no mejoran".

Mikel Bujanda ha destacado que, ante esta situación, la Federación de Enseñanza de CCOO La Rioja ha pedido la convocatoria urgente de la mesa sectorial de Educación en donde se trate también la Oferta de Empleo Público antes del 9 de junio. Si no, ha destacado Bujanda, "comenzaremos a movilizarnos como sindicato, con concentraciones, manifestaciones e incluso encierros" con el fin de "recuperar nuestros derechos" y que "lleguen a la oferta pública".

En este sentido, ha destacado, en La Rioja hay más de 1.400 interinos y 1.000 vacantes que "deberán ser convocadas en los próximos años urgentemente".

"LAS MEDIDAS SE APLICAN DE ESPALDAS AL PROFESORADO PÚBLICO"

Desde CCOO consideran que el profesorado de la enseñanza pública está "harto" de la "legislación acelerada" que lleva a cabo Educación "con pruebas externas, reválidas, cambios de legislación permanente, orden de bilingüismo... elementos que cambian la vida de los centros y que se aplican de espaldas del profesorado de la enseñanza pública".

Todo cuando "somos los profesores de la enseñanza pública los que desde la equidad, innovación y esfuerzo hemos sacado adelante generaciones de alumnos que siguen demostrando la calidad en la enseñanza pública".

Con todo ello, desde CCOO exige al Gobierno de La Rioja el pago de la carrera profesional, la vuelta a las 18 horas en Secundaria, 23 horas en Primaria y 35 horas en Personal de Servicios Educativos Complementarios (PSEC).

Además solicitan la estabilidad del profesorado interino, el complemento IT (Incapacidad Temporal), la aplicación plena de la reducción de dos horas lectivas para mayores de 55 años, la devolución inmediata del complemento de la ESO para maestros, la derogación de la LOMCE y la bajada generalizada de ratios (no más de 20 alumnos por aula).

La Rioja, ha recordado, "es la segunda comunidad autónoma con la tasa de interinidad de personal docente no universitario más alta de toda España, 34,10 por ciento".

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Según ha explicado Bujanda, la Consejería de Educación riojana "está jugando con los miles de interinos parados y aspirantes a presentarse a las oposiciones que necesitan saber ya las especialidades y cuerpos docentes que van a ser convocados en los años 2018, 2019 y 2020" y, desde la Federación de Enseñanza de CCOO La Rioja, "pedimos una Oferta de Empleo Público completa para dichos años".

Así, y con respecto a dicha Oferta, desde CCOO La Rioja exigen al Gobierno de La Rioja "un sistema de acceso extraordinario" que valore, sobre todo, "la experiencia docente".

Un sistema que cuente con una prueba única con varias partes no eliminatorias que deben realizar todos los aspirantes. Valorar la existencia o no de la parte práctica. Puntuar al máximo legal la experiencia docente, transparencia en las pruebas por parte de los tribunales, no conocimiento del baremo por parte del tribunal con el que accede cada aspirante, posibilidad de realizar prueba objetiva tipo test o de valorar como mérito el haber aprobado anteriores oposiciones.

Además, desde la Federación de Enseñanza de CCOO La Rioja y para favorecer la estabilidad del profesorado interino proponen la modificación de la orden de interinidades recurrida por CCOO ante los tribunales, garantizar la permanencia en el sistema educativo de los mayores de 50-55 años que cuenten con una determinada experiencia docente.

Volver a los bloques A y B que garantizan una estabilidad a la hora de acceder a puestos docentes, dar cobertura a todas las sustituciones desde el primer día, volver a la normativa anterior que garantizaba la prórroga durante los meses de verano a aquellos interinos que han trabajado, al menos, 167 días.

Mantener el sistema de jubilación anticipada con todos los derechos, no al pacto PP-Cs que "precariza, más si cabe, al colectivo del profesorado interino" y la eliminación del artículo 19,2 recogido en los PGE sobre la limitación a tres años de los contratos de empleados públicos.