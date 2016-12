CSIF condena las agresiones a docentes en El Ejido, que cada vez "se vienen produciendo con mayor frecuencia"

Etiquetas

El sindicato CSIF ha condenado los presuntos casos de agresión por un padre y un alumno contra dos docentes en el IES 'Mar Azul' de Balerma y en CEIP 'Solymar' de Matagorda, ambos en el término municipal de El Ejido (Almería), reconocidos esta semana al tiempo que han advertido que cada vez este tipo de hechos "se vienen produciendo con mayor frecuencia".

En una nota, el sindicato ha criticado estos hechos "lamentables y sin justificación alguna" al tiempo que ha mostrado su apoyo al profesorado, que "cada vez más se encuentra más indefenso ante estos actos de violencia", según han considerado.

Desde el sindicato han incidido en que estos dos hechos "no son casos aislados" ya que "el pasado mes de octubre hubo otra agresión a un profesor por parte de un alumno en el IES Río Andarax de El Puche de la capital". "Es un problema que se tiene que abordar conjuntamente por parte de todas las administraciones competentes, incluidos los profesores", ha señalado Caballero.

Para el sector de Educación de CSIF Almería, las agresiones e insultos que sufren los profesores por parte de algunos alumnos y padres son "una auténtica vergüenza que no tiene justificación alguna", con lo que han reclamado a la Administración que "actúe y deje de escudarse en protocolos idílicos que no sirven para nada y que no hacen más que aumentar la sensación de indefensión del profesor".

En el caso concreto del CEIP Solymar de Matagorda, el sindicato ha apuntado que "ya se había denunciado con anterioridad por parte de la AMPA del centro la situación del instituto". "Se trata de un centro especial, que por su ubicación necesita más profesores para atender a los alumnos y que estos reciban una atención más personalizada. En cambio, la administración bordea ley metiendo en cada clase 28 alumnos", ha explicado el responsable de Educación de CSIF Almería, Juan Francisco Caballero.

CSIF ha recordado el "compromiso" del sindicato a participar en un plan estratégico junto con Ayuntamientos, Subdelegación del Gobierno y Junta de Andalucía para "poner fin a esta problemática que existe en las aulas".