De la Calle llama al alumnado a convertirse en activista contra el acoso escolar

Etiquetas

La consejera de Educación ha entregado los premios del concurso de la ONCE a centros docentes de Cádiz, Córdoba y Sevilla

La consejera de Educación ha entregado los premios del concurso

de la ONCE a centros docentes de Cádiz, Córdoba y Sevilla

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha alentado al alumnado a convertirse en activista contra el acoso durante la entrega en Sevilla de los premios de la 33ª edición del Concurso Escolar de la ONCE Andalucía y su Fundación, que este curso ha contado con la participación de cerca de 40.000 alumnos que han trabajado y reflexionado sobre el 'bullying' en las aulas.

Los colegios 'La Gaviota', de El Puerto de Santa María (Cádiz), y 'San Sebastián' de La Puebla del Río (Sevilla), y el Instituto de Secundaria 'Martínez Montañés' de Sevilla han recibido los premios andaluces del concurso. Por su parte, los institutos 'La Caleta' de Cádiz y 'Profesor Tierno Galván', de La Rambla (Córdoba), han recogido también su galardón a nivel nacional en la categorías de Bachillerato y Educación Especial.

En esta edición han participado en Andalucía un total de 39.481 estudiantes y 753 profesores de 477 centros educativos, y en España, 167.265 escolares y 3.601 profesores de 2.192 centros. De la Calle ha señalado que el 'leitmotiv' del certamen de este año, 'Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso', responde a una inquietud de toda la sociedad frente a actitudes "despreciables contra la convivencia" y para lo que es "transcendental" la cooperación desde diversos ámbitos.

De esta forma, la consejera ha subrayado que aunque desde las administraciones se tomen medidas o los profesores y familiares intenten proteger a los escolares, son los más jóvenes los que tienen que tomar la primera decisión sobre esta lacra. "No queremos que seáis ni víctimas ni verdugos, pero tampoco queremos que seáis testigos impasibles ante el dolor ajeno", ha afirmado.

"Si volvéis la cara antes una agresión será tan malo como si la grabáis, la animáis u os reís de ella", ha añadido De la Calle, que ha pedido a los alumnos ganadores del concurso que, tal y como han hecho con estos proyectos, "sigan plantando cara al miedo y convirtiéndose en héroes y heroínas de vuestra generación".

Adelaida de la Calle ha instado a los estudiantes a defender a la víctima, a arroparla y a actuar para eliminar entre todos el 'bullying' y el ciberacoso. Asimismo, la consejera ha reconocido la labor y compromiso del profesorado con una educación de valores y recordado que la comunidad andaluza es pionera en la puesta en marcha de medidas a favor de la convivencia, como el teléfono de consultas (900102188) que funciona desde hace más de una década.

La titular de Educación ha agradecido igualmente el trabajo que desarrolla la ONCE, a favor de la igualdad y la inclusión de miles de estudiantes andaluces. Al acto de entrega de premios han asistido también el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el vicepresidente del Consejo Territorial, Diego Delgado; y la directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Eva Pérez, junto a los alumnos y profesores de los equipos ganadores.