Castellón es la capital con más centros de nivel plurilingüe avanzado, el 86%, y Alicante la que menos, con el 19%

Marzà se muestra "tranquilo" ante los recursos al decreto y dice que Conselleria "defenderá su posición hasta donde haga falta"

Castellón es, de entre las principales ciudades de la Comunitat Valenciana, la que ha apostado de una manera más significativa por aumentar la enseñanza en valenciano e inglés, ya que el 86 por ciento de los centros se ha decantado por los niveles avanzados que establece el nuevo plan plurilingüe dinámico. En el otro lado se encuentra Alicante, donde es el 19 por ciento el que ha elegido ese nivel.

Según los datos de aplicación del decreto de plurilingüismo, que se comenzará a instaurar a partir del próximo curso 2017-2018 en segundo ciclo de Infantil y las aulas experimentales de 2 años, Castellón es la capital de provincia donde los niveles avanzados tendrán una mayor implantación. En concreto, el 86% está en los avanzados I y II; el 13,6% en los intermedios y ninguno en los básicos.

Por lo que respecta a las otras dos capitales de provincia, València sitúa a casi el 32% de los centros en los niveles avanzados; la mayoría, el 54,7%, en los intermedios, y el 13,5% en los básicos. El grueso de los centros de Alicante se encuadra en los estadios intermedios (54%) con un 27% en los básicos y un 19% en los avanzados.

Otra de las principales ciudades por población, Elx, presenta los siguientes números: el 5% hará niveles básicos; 61%, intermedios y 34%, avanzados.

En general, un porcentaje mayoritario de los centros --en concreto, el 72%-- ha decidido dar el salto a un nivel lingüístico más alto del que tenían asignado de inicio. De nuevo, Castellón destaca en este dato, puesto que el 97,6% de los centros han progresado a un escalón superior. En València, esta progresión ha rozado el 70%; en Elx, el 57%, y en Alicante, otra vez con el índice más bajo, el 30%.

Los datos, a los que ha tenido acceso Europa Press, ofrecen también una radiografía del mapa educativo plurilingüe por comarcas, en la que llama la atención los casos en los que el cien por cien de los centros se sitúa en un solo nivel. En la provincia de Castellón esto ocurre en el Baix Maestrat, els Ports y l'Alt Maestrat, donde todos los centros han elegido avanzado, mientras que el Alto Palancia está al completo en el básico.

En la demarcación de Valencia, Requena-Utiel y Rincón de Ademuz tienen el cien por cien de los centros en los niveles básicos, también muy mayoritarios en otras zonas como la Hoya de Buñol (93,3) o los Serranos (87,5). En Alicante, los casos más extremos son la Vega Baja, con el 93,5% en básico, 3,9 intermedio y solo un 2,6 avanzado; y el Comtat, donde el 90% se apunta al avanzado y el 10% restante, al intermedio.

"LA ENSEÑANZA ESTABA ENCORSETADA"

Una vez desglosada la información, el conseller de Educación, Vicent Marzà, asevera que "la valoración es muy positiva, ya que el 72% de los centros han avanzado respecto a donde estaban lo que habla mucho de la implicación de los equipos directivos y del profesorado". Además, considera que estas cifras demuestran que hasta ahora "la enseñanza estaba encorsetada y no respondía a la realidad de los centros".

Así lo ha puesto de manifiesto Marzà, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que también se ha referido a los diversos recursos judiciales que la Diputación de Alicante, partidos políticos y entidades de padres y sindicales han interpuesto contra el decreto.

Al respecto, el responsable de política educativa del Consell ha resaltado que el propio Ministerio de Educación, "sin cambiar ni una coma del decreto, lo ha aceptado y no ve dificultad respecto a la fundamentación jurídica".

"Estamos tranquilos. Desgraciadamente, hay a quien le interesa hacer ruido amenazando con recursos judiciales pero hasta ahora nos han dado la razón en todo", ha dicho Marzà enumerando las resoluciones favorables a su departamento en cuestiones como el arreglo escolar, las aulas experimentales de 2 años o la jornada continua.

Ha insistido en que las actuaciones de la Conselleria de Educación "están fundamentadas jurídicamente y responden, evidentemente, a una manera diferente de ver la educación" a la del PP, y que va "en consonancia con el Pacte del Botànic". "Nosotros todo lo que hacemos lo podemos explicar ante quien sea, cosa que los gobiernos del PP no podían hacer", ha rematado.

Aquí, ha lamentado que se digan "cosas falsas, como que habrá niveles que no podrán certificar" el conocimiento de valenciano e inglés. "No es cierto que no se pueda certificar, la diferencia es que los nuevos niveles certificarán de forma automática y los antiguos no, pero se puede pedir a la Conselleria evaluar y certificar los conocimientos".

Además, ha argumentado que el objetivo es que "todos dominen más y mejor las tres lenguas (castellano, valenciano e inglés) y eso pasa por conocer más y mejor las que menos se conocen, que son el inglés y el valenciano".

No obstante, ha puntualizado que, en el caso de que los recursos ante la justicia "vayan más allá, defenderemos nuestra posición hasta donde haga falta porque creemos que está fundamentada".

SATISFACCIÓN POR LA REACCIÓN DE LA CONCERTADA

Además, Vicent Marzà ha expresado su satisfacción "por cómo ha reaccionado la red concertada, ya que algunos de los centros de referencia" y más demandados "están en los niveles avanzados". "Aquellos que han visto el decreto con una mirada pedagógica y el interés centrado en lo que es mejor para los niños lo han comprendido", ha apostillado.

Sobre las zonas castellanohablantes, ha reconocido que "no se ha avanzado tanto", algo que ha considerado lógico en un primer año de aplicación. "Necesitamos mucha más pedagogía y acompañarlos", ha comentado.

Por último, ha resaltado la importancia de la formación en idiomas del profesorado y ha recordado la "fuerte apuesta" de la Generalitat al ofrecer 11.000 plazas "que se van a llenar, puesto que la demanda de los docentes está siendo espectacular". También ha enfatizado que el Ejecutivo autonómico lo tiene todo "preparado" para que el próximo curso puedan realizarse los intercambios de profesores valencianos con profesionales de países anglófonos pero falta que el Ministerio, que debe dar el visto bueno, "agilice su trabajo".