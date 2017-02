Ciudadanos preguntará al Gobierno por la precarización laboral de auxiliares educadores y fisioterapeutas

Etiquetas

El colectivo de auxiliares educadores y fisioterapeutas han iniciado una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para poner de manifiesto la problemática laboral de su plantilla. En la jornada de este martes ha sido el grupo de Ciudadanos el que los ha recibido y su portavoz, Nicanor garcía, se ha comprometido a preguntar al consejero de Educación en sede parlamentaria por los motivos por los que se están precarizando las condiciones laborales de este colectivo.

En declaraciones a los medios García ha indicado que pedirán explicaciones al consejero por esos contratos ·puntuales en precario" que se han hecho a 50 trabajadores que realizan trabajo de apoyo a alumnos con necesidades educativas, por lo que se trata de una labor fundamental.

"No podemos tolerar que la Administración precarice a sus trabajadores", ha insistido el portavoz de Ciudadanos, que ha indicado que" no se pretende que tengan las mismas condiciones que el profesorado, puesto que no son docentes pero si que tengan un salario digno correspondiente al puesto de trabajo que desempeñan.

En este sentido Nicanor García ha manifestado que en algunos casos, puesto que sólo trabajan diez o quince horas a la semana no llegan a cobrar ni el salario mínimo interprofesional. "Nos preocupa la deriva de contratación en precario por parte de la Consejería de Educación con este tipo de colectivos", ha insistido.

Por su parte el portavoz del colectivo, Manuel Amago López, ha indicado que se trata de una plantilla de 170 personas, que en unos 80 colegios de Asturias atienden a cerca de 2.000 alumnos que requieren este apoyo.

Amago López ha cifrado en unos 60.000 euros la partida económica necesaria para poder dar solución a la precarización laboral del colectivo.