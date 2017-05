Concierto-protesta y asamblea este jueves para decidir si extender la huelga en conservatorios a todos los días lectivos

Etiquetas

La sede del sindicato CCOO en Sevilla acogerá este jueves una asamblea a partir de las 14,00 horas, después de la celebración de un concierto-protesta en la Plaza Nueva, en la que se votará si extender a todos los días la actual huelga indefinida convocada por la central los martes, miércoles y jueves en los conservatorios andaluces en reclamación de que las oposiciones de esta rama se lleven a cabo en 2018, coordinadamente con el resto de las comunidades autónomas.

Según ha señalado a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, la opción de hacer extensivo el paro a todas las jornadas lectivas hasta final de curso, y por tanto paralizar las evaluaciones, está siendo eminentemente mayoritaria dentro de las peticiones y pronunciamientos llevados a cabo por los trabajadores en el sindicato.

"Es casi seguro que saldrá, pero queremos escucharlo de viva voz", ha precisado Molina, que asegura que, de hecho, ya se han solicitado los permisos pertinentes para comenzar esta huelga a partir del próximo lunes 22 de mayo si así se aprobase. "La gente lo tiene clarísimo y se va a radicalizar en el mes y poco que queda hasta las oposiciones", ha agregado.

En cuanto al concierto-protesta --irónicamente descrito como de 'homenaje' a la figura de la presidenta de la Junta, Susana Díaz--, éste ha sido convocado por un colectivo de aspirantes andaluces a plazas docentes de Música y Artes Escénicas. En la convocatoria, recogida por Europa Press, el evento se ha organizado para las 11,30 horas del próximo jueves con la meta de pedir a la Junta que "paralice" las oposiciones. "Andalucía se queda sola en la convocatoria de plazas de empleo público", sostienen, expresando su temor al 'efecto llamada' con candidatos de toda España.

El sindicato CCOO ya ha anunciado que actuará jurídicamente en el caso de observar que no se respeta la "legalidad" con motivo de la huelga indefinida convocada a día de hoy, y por la cual las direcciones de los centros están recibiendo instrucciones verbales de la Inspección educativa sobre la evaluación del alumnado cuyo profesorado se encuentra en huelga y que serían "de dudosa legalidad".

Molina afirma al respecto que "carecen de motivación jurídica y, de confirmarse por escrito, pueden ser susceptibles de impugnación al exigir que conste en acta que la razón de la no evaluación se debe al ejercicio del derecho de huelga, procedimiento que habitualmente no se sigue cuando no se evalúa parte de la materia programada por otras causas".