Convocan un concierto-protesta en Sevilla contra la decisión de la Junta de convocar este año oposiciones de Música

Etiquetas

Un colectivo de aspirantes andaluces a plazas docentes de Música y Artes Escénicas ha convocado un concierto-protesta --irónicamente descrito como de 'homenaje' a la figura de la presidenta de la Junta, Susana Díaz-- contra la decisión de que las oposiciones de esta rama se convoquen este año y a favor de que se lleven a cabo en 2018, coordinadamente con el resto de las comunidades autónomas, razón que mantiene vigente una huelga convocada por CCOO.

En la convocatoria, recogida por Europa Press, el evento se ha organizado para las 11,30 horas del próximo jueves 18 de mayo en la Plaza Nueva de Sevilla, con el objetivo de pedir a la Junta que "paralice" las oposiciones. "Andalucía se queda sola en la convocatoria de plazas de empleo público", sostienen, expresando su temor al 'efecto llamada' con candidatos de toda España.

El sindicato CCOO ya ha anunciado que actuará jurídicamente en el caso de observar que no se respeta la "legalidad" con motivo de la huelga indefinida convocada por la central los martes, miércoles y jueves en los conservatorios andaluces, y por la cual las direcciones de los centros están recibiendo instrucciones verbales de la Inspección educativa sobre la evaluación del alumnado cuyo profesorado se encuentra en huelga y que serían "de dudosa legalidad".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, ha afirmado que "carecen de motivación jurídica y, de confirmarse por escrito, pueden ser susceptibles de impugnación al exigir que conste en acta que la razón de la no evaluación se debe al ejercicio del derecho de huelga, procedimiento que habitualmente no se sigue cuando no se evalúa parte de la materia programada por otras causas".

A este respecto, CCOO ha informado de que las direcciones de algunos centros, ante la imposibilidad de que el profesorado en huelga pueda evaluar a su alumnado, están recibiendo instrucciones no escritas para que el estudiantado afectado sea evaluado por el equipo docente, debiéndose dejar constancia en el acta de evaluación de las materias no vistas de cara a los contenidos a trabajar el próximo curso.

Desde el sindicato se indica que en cualquier caso la evaluación, como actividad docente que es, "no puede ser desempeñada por un docente en huelga en el horario en que se encuentra ejerciendo este derecho, como tampoco puede ser modificado el horario de ningún docente, porque provocaría una sobrecarga laboral tanto para el profesorado en huelga como para el que no lo está", recordando además que la labor que corresponde a un docente en huelga no puede ser desarrollada por otro docente al estar prohibido lo que se denomina 'esquirolaje interno'.

Así, CCOO afirma que si se pretende hacer constar en un acta que el motivo de no cumplir con la programación de una asignatura es el derecho de huelga, "igualmente se debería hacerse constar cuando la materia no se imparte a causa de los retrasos en cubrir las plazas, por una incapacidad temporal del titular del puesto docente o por otras causas que dependen directamente de la gestión administrativa".

En los casos en los que se haga constar en acta este la huelga como motivo, CCOO ha pedido al profesorado que se lo haga saber para poder denunciar dicha práctica lo antes posible, y así abrir la correspondiente vía de impugnación.