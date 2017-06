Educación sitúa en 11 docentes los que "realmente" salen de listas de interinos por no acreditar formación pedagógica

Etiquetas

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha señalado este viernes que "el escenario real en el que nos situamos es de 11 personas que a día de hoy están trabajando" como docentes interinos en Educación y que "como no tienen el máster de capacitación pedagógica y no lo van a poder acreditar en fecha saldrán de las listas y no van a poder trabajar a partir del 1 de septiembre".