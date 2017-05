Experto en NNTT e infancia imparte dos talleres sobre acoso escolar para docentes y padres

Etiquetas

El presidente de la Organización de Protección del Menor Protégeles y experto internacional en Nuevas Tecnologías y protección de la infancia, Guillermo Cánovas, impartirá este lunes en el IES Comercio de Logroño dos talleres sobre acoso escolar dirigido a padres y docentes del Sistema Educativo Riojano. Entrada libre hasta completar aforo.

La actividad, que se centrará en el desarrollo de la empatía como herramienta fundamental para prevenir y tratar situaciones de acoso y ciberacoso, se enmarca dentro del programa impulsado por la Consejería de Educación, Formación y Empleo para prevenir este problema en las aulas riojanas con la implicación de los docentes, los alumnos y sus familias.

En los talleres, que se celebrarán a partir de las 17 horas el de profesores, y de las 19,30 horas el de padres, Cánovas ofrecerá claves para entender cómo sienten los niños y adolescentes la empatía, cómo trabajar esta emoción en el ámbito educativo y familiar, y cómo ayudarles a utilizarla también en las ciberrelaciones, ya que es fundamental para evitar que los jóvenes se conviertan en acosadores o en espectadores silenciosos de situaciones de violencia entre iguales.

Además, este experto, premio UNICEF 2013 a la Protección de la Infancia, miembro español del INHOPE (International Association of Internet Hotlines), del INSAFE (European network of Awareness Centres) y de eNACSO (European NGO Alliance for Child Safety Online), y director entre 2002 y 2014 del Centro de Seguridad en Internet para España del Safer Internet Programme de la Comisión Europea, abordará el papel de la tecnología en las relaciones de control entre menores.