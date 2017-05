Felpeto apela al diálogo para abordar el acuerdo de docentes itinerantes y advierte "del curso en blanco" en educación

Etiquetas

El consejero de Educación, Cultura y Deportes en Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha sostenido que el Gobierno regional abordará "con diálogo" el rechazo mostrado por los sindicatos al borrador del acuerdo de docentes itinerantes presentado por la Junta, un asunto que van a tratar en la Mesa Sectorial que van a convocar para la próxima semana.

Asimismo, ha advertido sobre "el curso en blanco" que va a tener la educación en la región al no poder llevar a cabo los proyectos previstos en este ámbito tras no haberse aprobado los presupuestos para este 2017.

"Los sindicatos han manifestado su no acuerdo con ese borrador, pero repito, es un borrador, hoy mismo se lo he dicho a algunos de ellos y veremos todos y cada uno de los matices que quieran hablar", ha indicado Felpeto durante su presencia en la presentación de los ganadores del concurso 'Ideas que alimentan' celebrado en la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

El consejero ha señalado que una de las demandas de los organizaciones sindicales es el pago de un complemento para hacer frente al seguro a todo riesgo de los vehículos de los docentes itinerantes. "Hay cosas que entiendo que evidentemente pueden ser razonables, cómo no. La discrepancia podía estar en donde se considera el punto de partida para realizar esa itinerancia, nosotros entendemos que debemos tratarlo como el resto de los trabajadores funcionarios que están en la misma situación", ha apuntado Felpeto en este sentido.

22 NUEVOS CICLOS FORMATIVOS EL PRÓXIMO CURSO

Por otra parte, el titular de Educación ha anunciado que el Gobierno regional implantará el próximo curso escolar 22 nuevos ciclos formativos en modalidad presencial y 5 en 'e-learning' en Castilla-La Mancha, una "apuesta por la formación profesional" que a Felpeto le hubiera gustado que "fuera más amplía". "Lamentablemente, tenemos que planificar el curso con los presupuestos prorrogados, por lo que no vamos a poder a avanzar ningún proyecto nuevo", ha sostenido.

"No avanzar en educación significa, en alguna medida, un retroceso. Si paramos durante un mes o dos un proyecto, lógicamente vamos hacia atrás", ha apuntado el consejero, que ha enumerado algunas de las iniciativas que el Gobierno ha paralizado al no tener aprobadas las cuentas regionales de 2017, como 41 proyectos de construcción de nuevos centros e infraestructuras, la disminución de ratios y, en consecuencia, la no contratación de ningún nuevo profesor.

"Tampoco podremos cumplir con el compromiso de contratar interinos desde el día 1 de septiembre", ha señalado el consejero, que, no obstante, ha afirmado que no tira "ninguna toalla" y que tiene "la esperanza de que esto sea reversible". "El parar un año en la bajada de ratios y no avanzar en la contratación del profesorado significa un curso académico en blanco", ha agregado, al tiempo que ha comprometido la bajada del porcentaje de profesores interinos al "8 por ciento" a través de convocatorias de empleo pública una vez aprueben unos nuevos presupuestos.