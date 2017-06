La Generalitat contratará el próximo curso 1.200 docentes más para lograr una educación "lo más personalizada posible"

Etiquetas

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha avanzado este jueves que el próximo curso el sistema educativo público no universitario contará con 1.200 docentes más, que se suman a los 3.000 incorporados este curso, con el objetivo de avanzar en el objetivo de conseguir "una atención lo más personalizada posible" para todos los niños.

Así lo ha señalado Puig en la sesión de control al 'president' ante la pregunta del portavoz de Podemos, Antonio Montiel, que ha lamentado el "sobredimensionamiento" de las bolsas de interinos, tras los "recortes promovidos por el PP con la coartada de la crisis" y ha criticado que más del 20 por ciento del profesorado esté en esa situación de temporalidad.

Además, ha reprochado al Consell los "problemas de gestión, planificación y falta de diálogo" en cuestiones como la exigencia de la capacitació en valencià del profesorado interino, con más de 1.200 docentes que "no podrán pedir plaza en julio" por no tenerla y a los que se ofrece ahora un plan de choque que, ha indicado, podría habérseles ofrecido meses atrás para no provocar una situación de "inseguridad".

Puig ha repasado algunos datos sobre la inversión de la Generalitat en educación, con un presupuesto este año de 4.526 millones de euros, una cuarta parte del presupuesto total de la administración y que supone un incremento del 5,40% respecto a 2015. También ha recordado que se ha doblado la cantidad destinada a formación del profesorado, con 21 millones, y ahora las sustituciones se cubren en 5 días y se pagan sexenios al personal interino.

"EL MAL SUEÑO DE CIEGSA"

Ha advertido, no obstante, que la construcción del sistema educativo valenciano no era "sólo despertar del mal sueño de Ciegsa" y las infraestructuras, aunque ha indicado que cada día aparecen nuevas noticias como que "se pagaban apartamentos en la calle Colón (de València) cuando no tenían dinero para acabar con barracones" porque "lo fundamental son las personas, el capital humano, los profesores, aquellos que pueden garantizar una educación de calidad".

Para conseguirlo, ha explicado que se ha apostado por reducir las ratios y aumentar el número de profesores: "Queremos aulas con menos alumnos, con más tutores que tengan docentes de apoyo".

Con este objetivo, ha proseguido el jefe del Consell, se contará el próximo curso con 1.200 docentes más en las aulas y se convocarán 5.000 plazas públicas entre 2018 y 2019, para conseguir también incrementar la estabilidad del profesorado.

Puig ha admitido que siempre "todo se puede mejorar" y ha reconocido que cuando la interinidad "se cronifica hay muchos problemas que acaban perjudicando mucho al sistema", mientras que sobre la capacitació, ha defendido la voluntad "permanente" del Consell de encontrar una solución y ha señalado que "el único límite es la ley" en esa capacidad de diálogo.