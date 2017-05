Junta de Personal Docente pide volver a las tres evaluaciones y urge a empezar a negociar el calendario

Etiquetas

La Junta de Personal Docente (UGT, STEC, ANPE y CCOO) ha instado al consejero de Educación, Ramón Ruiz, a poner "ya" en marcha las negociaciones para el calendario escolar del próximo curso 2017/2018, en el que están de acuerdo con que continúe habiendo cinco bimestres pero reclaman volver a las tres evaluaciones.

Los miembros de la Junta de Personal Docente han recibido ayer las dos propuestas para el calendario escolar del próximo curso que ha diseñado la Consejería y, aunque no las han analizado en profundidad, creen que hay cosas que "mejorar".

En ambas propuestas, los periodos de descanso de noviembre ( del 30 de octubre al 5 de noviembre) y de Navidad (del 25 de diciembre al 7 de enero) son iguales. Sin embargo, éstas difieren en la distribución de los descansos de Carnaval y Semana Santa.

En concreto, una de ellas propone el descanso de Carnaval del 9 al 13 de febrero y la Semana Santa con un periodo habitual, con los cuatro días de fiesta del 28 de marzo al 1 de abril y la semana siguiente completa (del 2 al 8 de abril).

Y la segunda propuesta diseñada por la Consejería de Educación establece el descanso de Carnaval del 23 al 27 de febrero, el de Semana Santa solo con los cuatro días de fiesta y después una semana del 16 al 22 de abril.

Tras conocer estas propuestas, que aún no han podido analizar en profundidad, los sindicatos de la Junta de Personal han considerado que las negociaciones se tendrían que haber iniciado antes y han instado iniciar "la negociación de verdad cuanto antes y no solo a través de enviar propuestas".

Desde UGT, César de Cos ha considerado que en las propuesta de la Consejería de Educación "hay aspectos" que se deben negociar y "siempre pensando en los alumnos".

En este sentido, ha apelado por el establecimiento de bimestres "reales", algo que creen que no está presente en ninguna de las dos propuestas, así como incidir en la realización de tres evaluaciones y no cinco porque "no están teniendo el resultado esperado", ha asegurado César de Cos, de UGT.

En este punto, el representante del STEC, Jesús Aguayo, ha indicado que un informe del Consejo Escolar evidencia que el nuevo calendario ha mejorado la "tranquilidad y salud" del alumnado, pero al mismo tiempo se ha detectado "elevado nivel de estrés" porque hay dos evaluaciones más "con excesivo número de pruebas y exámenes".

"Eso nos lleva a la reflexión de que es bueno que haya cinco bimestres, con los 175 días escolares, pero se ha cometido el error de hacer cinco evaluaciones, algo que no se negocio y que el consejero se sacó de la manga y no ha sido buena idea", ha añadido Aguayo.

Por ello, ha enfatizado que los sindicatos quieren que esta vez "se negocien al mismo tiempo" la distribución de los descansos escolares y las evaluaciones que, no obstante, ha explicado que, de las cinco realizadas este curso, tres son cuantitativas, es decir, con notas, y las otras dos cualitativas, con un informe, pero para el que "el profesorado termina haciendo exámenes como forma más objetiva de evaluar".

Mientras que Sandra Garrido de ANPE ha lamentado que la "valentía" que demostró la administración cántabra al impulsar este innovador calendario ahora "no se mantiene" y ha considerado que se debería negociar una distribución los descansos "estable" y que no haya que negociar año a año en función de como caigan determinadas fiestas.