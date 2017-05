Junta confirma oposiciones a conservatorios el 17 y 18 de junio y una media de once opositores por plaza

Etiquetas

"Se deberían convocar siempre que sea posible y mientras sea necesario para consolidar una plantilla orgánica razonable", dice De la Calle

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha confirmado la celebración de la convocatoria de oposiciones correspondiente al año 2017 del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, que se celebrarán el próximo 17 y 18 de junio, días de presentación y de examen respectivamente, y que tiene como objetivo dotar de "estabilidad" a la plantilla docente de los conservatorios andaluces.

En un debate agrupado a petición de IULV-CA, Podemos y PSOE en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, De la Calle ha explicado que la decisión de convocar 200 plazas de este cuerpo --contra los deseos de CCOO y de profesionales del sector que mantienen una huelga en los conservatorios pidiendo el aplazamiento del proceso un año para evitar el 'efecto llamada'-- responde a un "análisis exhaustivo y profundo" del estado actual del sistema educativo y a las exigencias de la Unión Europea que obliga a reducir el índice de interinidades.

Respecto al denominado 'efecto llamada', De la Calle ha informado de que hasta el momento se han presentado 2.210 solicitudes para 200 plazas, es decir habrá una media de once opositores por plaza, "una proporción bastante razonable y estimulante para los aspirantes". De total de solicitantes, 1.263 son interinos que ya están trabajando en los conservatorios y, por tanto, al estar en las bolsas tienen la obligación de presentarse al proceso selectivo. Esto significa que solo 957 son aspirantes que no están en el sistema, "pero eso no quiere decir que procedan obligatoriamente de otras comunidades".

En este sentido, la consejera ha recordado que el Gobierno andaluz ha apelado por un Pacto de Estado que elimine las limitaciones y permita a todas las comunidades autónomas aprobar ofertas de empleo suficientes y adecuadas a las necesidades de un estado del bienestar.

"No ha sido fruto de la improvisación, ni de la discrecionalidad, ni de un empecinamiento de la administración educativa", ha subrayado. Además, ha añadido que esta convocatoria ha sido respaldada por el 82 por ciento de los representes sindicales que componen la Mesa Sectorial de Educación, a excepción de CCOO

La titular de Educación ha hecho hincapié en que sólo se han convocado once de las 60 especialidades de este cuerpo: Flauta Travesera (15), Guitarra (15), Guitarra Flamenca (20), Percusión (10), Piano (70), Saxofón (15), Trombón (5), Viola (15), Violín (15), Danza Contemporánea (5) y Lenguaje Musical (15), que son las que tienen el porcentaje de interinos más elevado. En el caso de Guitarra Flamenca no hay ni un solo funcionario en la plantilla docente, en Danza Contemporánea el 70 por ciento de la plantilla está integrada por interinos, y en la especialidad de Percusión, el 61,76 por ciento.

Sobre la posibilidad de haber aplazado las oposiciones hasta 2018, la consejera ha señalado que para solucionar el problema de este cuerpo docente no serán suficientes las 200 plazas de este año; por tanto, el objetivo de la Consejería no solo es convocar el proceso en 2017, "sino que se deberían convocar este año, el siguiente y el próximo, es decir, siempre que sea posible y mientras sea necesario para consolidar en los conservatorios una plantilla orgánica razonable". Asimismo, ha recordado que estas plazas ya estaban contempladas en la oferta de empleo público de 2016.

Durante su intervención en la Comisión de Educación, la consejera ha dicho que confía en que el profesorado andaluz apruebe, dada su cualificación y experiencia.

Por otro lado, la consejera ha señalado que el alumnado de conservatorios cuyo profesorado está secundando la huelga será evaluado "con todas las garantías y atendiendo siempre a los criterios de evaluación".