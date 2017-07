Marzà: "No puede ser que haya que concertar todo lo que se pide si no es necesario porque el dinero público es sagrado"

Etiquetas

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha defendido que "no se puede concertar todo lo que se pide si no es necesario porque el dinero público es sagrado y debe gestionarse bien".

El titular de Educación ha realizado estas manifestaciones en Elda (Alicante) --donde participa en los 'Diàlegs d'estiu'-- al ser preguntado por la decisión del TSJCV de admitir los recursos interpuestos por dos centros privados --La Purísima de València y Domus de Godella-- y otorgarles cautelarmente el concierto de las unidades de primero de bachillerato mientras se resuelve el fondo del recurso contencioso-administrativo.

El tribunal exige para ello como caución el importe de la financiación pública que reciba de la administración en concepto del concierto educativo y se estima que sea por dos años, que es la duración previsible del proceso judicial.

Al respecto, Marzà ha subrayado que su departamento "no ha eliminado ningún concierto" sino que, tras su finalización se abrió un período para la renovación, que se ha concedido en el 86 por ciento de las solicitudes "porque hacia falta al no llegar con lo público". "Lo que no puede ser es concertar todo lo que se pide si no es necesario porque el dinero público es sagrado y debe gestionarse bien", ha zanjado.

Además, ha hecho notar que el tribunal "no ha dicho que tengan razón; lo que ha dicho que es que hay que estudiar el caso, y los centros tendrán que responder con más de medio millón de euros cada uno". La administración, ha apuntado, está "a la espera para que esa medida se haga efectiva y es el centro el que debe hacer el trámite si dispone de ese dinero", ha aseverado.

Al conseller se le ha interrogado también por las instrucciones de inicio de curso tras la suspensión cautelar del decreto de pluriligüismo. Ha vuelto pedir "tranquilidad" a las familias "porque no hay ningún cambio que ellos deban hacer".

Ha incidido en que las instrucciones, que hoy salen a los centros educativos, "cumplen la legalidad" y "los centros van a saber qué es lo que tiene que hacer". En este punto, ha advertido al PP que Educación "no tolerará declaraciones totalmente irresponsables en las que se intenta meter miedo a los profesionales".

Marzà ha agregado que "el objetivo de plurilingüismo va a continuar adelante con muchos más recursos", al mismo tiempo que la Conselleria acata la resolución del TSJ. "Acatamos (el auto) y lo estamos cumpliendo desde el primer día, hemos cambiado todo lo relacionado con el decreto pero el instrumento no se debe de confundir con el objetivo, que es que los niños aprendan castellano, valenciano e inglés porque eso da más oportunidades y vamos a seguir. Los recursos están encima de la mesa, el objetivo es intocable".

'CAPACITACIÓ'

Por otra parte, al responsable de política lingüística del Consell se le ha preguntado por los docentes sin la 'capacitació' en valenciano. En este sentido, ha remarcado que los interinos "precisamente desde que está este gobierno tiene más formación".

Ha agregado sobre los que se encuentran en esta situación --que "generó el PP que fue quien hace cuatro años sacó la norma diciendo que en septiembre de 2017" debían estar en posesión de la titulación-- que el actual equipo de la Conselleria cumple la ley pero no los va a expulsar de la bolsa, sino que les está "acompañando para que se saquen ese título".

"Y en el momento que se lo saquen volverán a trabajar, porque nosotros estamos contratando a 4.000 profesores más, no como antes que se echaba a la calle a 5.000", ha sentenciado.