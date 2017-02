PP-A critica que la Junta ha dejado de invertir 200 millones en la educación pública desde que Díaz es presidenta

Etiquetas

El PP-A ha lamentado este sábado el objetivo de "colgar el cartel de 'cerrado por liquidación' en la educación pública" que, considera, tiene en mente la Junta de Andalucía, con su presidenta, Susana Díaz, a la cabeza, desde el inicio de cuyo mandato los populares andaluces han criticado que se han dejado de invertir hasta 200 millones de euros en los programas de política educativa pública no universitaria.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en Sevilla la secretaria general del PP-A, Loles López, que ha comparecido acompañada de la portavoz parlamentaria del grupo en Educación, María Francisca Carazo, que han criticado que en los últimos días la mandataria autonómica haya "puesto el ventilador" después del "tremendo tirón de orejas" del informe PISA a la gestión de la administración regional.

"Es evidente que alguien que tiene sentido de la responsabilidad, cuando ve datos de este tipo, tiene que mostrar respeto y preocupación si tu tierra te preocupa, te duele y te ocupa", ha afirmado López, señalando que, por contra, Díaz ha resuelto seguir adelante en lo que considera un ataque a la educación pública.

Así, ha aludido a la existencia de más de 200 aulas prefabricadas en la comunidad, con más de 5.000 menores afectados; al hecho de que la Junta sólo oferta el Plan de Bilingüismo, "otro fraude", al 26,6 por ciento de los alumnos, con 947 centros de los 1.200 comprometidos para el curso 2011-12; a la "jugada redonda" que supone que "las pocas becas Adriano y Segunda Oportunidad que se dan no se pagan"; al hecho de que sólo el 51 por ciento de los centros cuenten con comedor; o que en los tres últimos años más de 90.000 alumnos andaluces se hayan quedado sin plaza en la Formación Profesional.

La problemática no sólo afecta al alumnado, también a los docentes, pues las sustituciones no se cubren de manera idónea y las bolsas de interinos no corren.

Según los populares, su formación defiende una educación pública "de calidad", aquella sostenida por fondos públicos y que forman concertados y públicos de forma "complementaria". López ha agregado que "Susana Díaz ha construido un muro entre San Telmo y la calle donde sólo se preocupa de hablar de Pedro y de Patxi en su palacio de cristal, pero mucho me temo que si sigue con esa soberbia serán los andaluces lo que derriben ese muro".

"HAN SALTADO TODAS LAS ALARMAS"

Por otro lado, Carazo ha asegurado que con los resultados del PISA "han saltado todas las alarmas", con "problemas enquistados que se multiplican" y que el Gobierno andaluz es "incapaz" de resolver. Ha puesto como ejemplo que Andalucía es la única comunidad que abrió el curso con una manifestación de profesores e interinos.

Ante todo ello, la administración andaluza tiene que "reaccionar y ponerse en marcha", en un marco de "consenso y diálogo", a juicio de la diputada popular, que ha criticado que la Junta haya anunciado que no llevará a cabo nuevos conciertos y limitará los ya existentes a los estrictamente necesarios mientras Díaz se mantiene "escondida, en silencio, sin dar la más mínima explicación, jugando al despiste y engañando".

Carazo, en este sentido, ha recordado que la Junta debe ser la primera en cumplir el actual marco normativo, sin el cual no se puede tomar una decisión de este calado, y ha instado al Gobierno andaluz a "olvidar el sesgo ideológico y reconocer el papel de estos centros", así como la libertad de elección de las familias.

PIDE SUPRIMIR EL NUEVO DECRETO DE ESCOLARIZACIÓN

Asimismo, ha explicado que el nuevo decreto del gobierno para regular la escolarización "sólo sirve para ocultar datos y generar preocupación a los padres". Al respecto, ha señalado que, "una vez más, el gobierno andaluz pone una zancadilla a los ciudadanos eliminando la lista de espera del proceso" y ha añadido que "cuando eliminas la libertad de elección estás eliminando la libertad".

Por ello, el PP va a pedir que se suprima esta medida de manera urgente y que se tomen medidas urgentes para mejorar la educación. "Se trata de aumentar unidades y reducir la ratio para mejorar los resultados", ha destacado la portavoz de Educación, que también ha recordado que el pasado mes de agosto se propuso un Pleno extraordinario para hablar sobre la situación de la materia en la comunidad.

Y es que en otras comunidades se toman medidas para no perjudicar a la educación pública y la concertada ante el descenso de la natalidad, sin eliminar unidades en ninguno de los dos modelos. La iniciativa fundamental, en un momento "crucial y decisivo", es la bajada de la ratio.