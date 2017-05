El PP pide consenso para instar a la Junta a aplazar las oposiciones de Conservatorio

Etiquetas

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña ha anunciado este lunes que, tras reunirse con representantes del colectivo de profesores interinos de Conservatorio en huelga, "el grupo popular suscribirá una Proposición No de Ley (PNL) para la que pide el consenso del resto de los grupos políticos con el objetivo de instar a la Junta a aplazar la convocatoria de oposiciones enmarcadas en el cuerpo de Música y Artes Escénicas hasta 2018".

Así, Oña ha apelado al resto de formaciones a "hacer frente común para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, recapacite y retrase la prueba hasta el próximo año", alegando que este hecho "entraría dentro de legalidad y se trataría de un acuerdo razonable que no perjudica a nadie sino que, por el contrario, evitaría el efecto llamada a aspirantes de otras regiones, restando posibilidades a los andaluces, sean interinos o no", ha explicado.

En este sentido, ha exigido a la presidenta andaluza que "reconsidere su postura", apuntando que "la convocatoria de plazas ya no le sirve de eslogan para las primarias, pero sí genera desigualdad dentro de un colectivo que lleva años castigado por una incertidumbre permanente, donde la tasa de interinidad se sitúa en el 70 por ciento", señalando que "no hay oposiciones desde 2010, si bien algunas especialidades no se convocan desde hace más de 20 años y ni siquiera tienen profesores para examinar", ha lamentado.

Oña ha señalado entonces que "se trata de un capricho de Susana Díaz, que en su momento utilizó como arma política para su candidatura, pero que no viene a resolver el problema de falta de profesorado existente en los conservatorios ni creará nuevas plazas para el alumnado, sino que supone un ataque frontal al tiempo de servicio que estos profesores interinos han prestado durante todos estos años", ha insistido.

"Pedimos a la Administración andaluza --ha continuado-- que reconsidere su postura y prepare una mejor convocatoria de empleo público en 2018 que beneficie tanto al personal interino como no interino", indicando que "estas 200 plazas van dirigidas a una pequeña parte del profesorado de Música y Artes Escénicas ya que, de 61 especialidades, sólo se convocan once".

En esta línea, la diputada autonómica ha reprochado al Gobierno andaluz que, "lejos de crear estabilidad, lo que genera es desigualdad en unos profesionales que pueden perder su empleo tras años de servicio, por lo que apoyamos la reivindicación de este colectivo para que se prepare una mejor convocatoria el próximo año, de manera coordinada con el resto de comunidades", ha reiterado.

"En un momento en el que el gobierno de Susana Díaz puede estar en cuestión, ya que es su propio partido la que cuestiona su liderazgo, le pedimos que recapacite sobre una postura que perjudica a los andaluces para que, al menos en este tema, no siga haciendo daño y generando desigualdad", ha recalcado.

UN CENTENAR DE PROFESORES, EN HUELGA INDEFINIDA 'SINE DIE'

Representantes del colectivo de profesores interinos de Conservatorios de Málaga en huelga han informado de que, a partir de hoy, "la huelga indefinida pasará de los tres días establecidos desde el 18 de abril a cinco días por semana", una situación que mantendrán 'sine die' y que afecta a un centenar de interinos de la provincia y hasta 465 de toda la comunidad autónoma, así como a más de 8.000 alumnos.

Al respecto, han recordado que el 70 por ciento del profesorado de Conservatorio es interino, apuntando que esta convocatoria "es fruto de la improvisación, ya que no se confirmó hasta abril y no fue hasta el 4 de mayo cuando se puso fecha a la prueba", han lamentado.